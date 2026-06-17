婚活中のABEMAアナ、“婚約相手”年収4000万イケメンの衝撃の酒癖にドン引き「1番嫌」
婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならないABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜 後10：00）の最終回となる第8話が、16日に放送された。
【動画】西澤アナの“婚約相手”の年収4000万イケメン
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めている。
ついに30日間の婚活プログラムが終了し、運命の“結婚式”を迎えた最終回では、祭壇に立つ直前までのリアルな葛藤と、究極の決断を下す姿が描かれた。現役アナウンサーのゆかと年収4000万円のハイスぺ経営者・キョウスケのデートに、キョウスケの親友である料理人のこめおが登場。
ゆかが「（キョウスケは）友達といる時はどういうキャラクター？」と尋ねると、こめおから「酔っ払うとマジでハッピー野郎になるんですよ」「人の誕生日会とか、楽しくなって脱ぎますね」と、キョウスケの衝撃の酒癖が暴露される。
これを聞いたゆかはその後の個別インタビューで「1番嫌だなっていう…」「過去にお付き合いしてた方が、不特定多数が集まる誕生日会とかに行って、嫌な思いをした経験があったので」とショックを隠しきれず。結婚式直前で、順調に絆を深めてきたかに見えた2人の間に暗雲が立ち込める。ゆかが語った、過去の恋愛から感じた違和感とは。
また、新たな相手、起業家・シンペイとデートを重ねた27歳人気モデルのなつえは、結婚式当日にデコルテあらわな純白のウエディングドレス姿で母親とオンライン通話を行う。美しいドレス姿を見た母親から「なっちゃんは我慢してきたから。あまり発言できなかったやんか」「なっちゃんのことをちゃんと見てくれる人。なっちゃんがその人のこともちゃんと見ないといけない」と娘に対する愛情深い言葉をかけられたなつえは、思わず涙を流す。「なっちゃんの幸せと笑顔が1番大切」と、母親に背中を押されたなつえは「みんなお互い笑顔でおれたらいいよな」と自らの幸せと向き合い、運命の祭壇へと歩みを進めた。
婚活に向き合ってきた女性3人が純白のウエディングドレスに身を包み、ついに最後の決断の時を迎えた最終回。30日間の婚活の末、３人が選んだ未来とは。
【動画】西澤アナの“婚約相手”の年収4000万イケメン
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
ついに30日間の婚活プログラムが終了し、運命の“結婚式”を迎えた最終回では、祭壇に立つ直前までのリアルな葛藤と、究極の決断を下す姿が描かれた。現役アナウンサーのゆかと年収4000万円のハイスぺ経営者・キョウスケのデートに、キョウスケの親友である料理人のこめおが登場。
ゆかが「（キョウスケは）友達といる時はどういうキャラクター？」と尋ねると、こめおから「酔っ払うとマジでハッピー野郎になるんですよ」「人の誕生日会とか、楽しくなって脱ぎますね」と、キョウスケの衝撃の酒癖が暴露される。
これを聞いたゆかはその後の個別インタビューで「1番嫌だなっていう…」「過去にお付き合いしてた方が、不特定多数が集まる誕生日会とかに行って、嫌な思いをした経験があったので」とショックを隠しきれず。結婚式直前で、順調に絆を深めてきたかに見えた2人の間に暗雲が立ち込める。ゆかが語った、過去の恋愛から感じた違和感とは。
また、新たな相手、起業家・シンペイとデートを重ねた27歳人気モデルのなつえは、結婚式当日にデコルテあらわな純白のウエディングドレス姿で母親とオンライン通話を行う。美しいドレス姿を見た母親から「なっちゃんは我慢してきたから。あまり発言できなかったやんか」「なっちゃんのことをちゃんと見てくれる人。なっちゃんがその人のこともちゃんと見ないといけない」と娘に対する愛情深い言葉をかけられたなつえは、思わず涙を流す。「なっちゃんの幸せと笑顔が1番大切」と、母親に背中を押されたなつえは「みんなお互い笑顔でおれたらいいよな」と自らの幸せと向き合い、運命の祭壇へと歩みを進めた。
婚活に向き合ってきた女性3人が純白のウエディングドレスに身を包み、ついに最後の決断の時を迎えた最終回。30日間の婚活の末、３人が選んだ未来とは。