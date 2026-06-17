オールフリー スパークリングに新フレーバー「トロピカルパンチ」登場、8月4日から期間限定発売
サントリーは、ノンアルコールサワーテイスト飲料「オールフリー スパークリング〈トロピカルパンチ〉」を2026年8月4日から全国で期間限定発売する。パイナップルやマンゴーの果汁にミントエキスを加えた、爽快な酸味と複雑な味わいが楽しめる。
「オールフリー スパークリング」シリーズは、サワーのような甘くない爽快感を楽しめるノンアルコール飲料。「アルコール度数0.00％」「カロリーゼロ」「糖類ゼロ」「プリン体ゼロ」を特徴としている。
今回発売する「オールフリー スパークリング〈トロピカルパンチ〉」は、パイナップルやマンゴーの果汁にミントエキスを組み合わせることで、爽快な酸味と複雑な味わいを実現したという。
パッケージは、「All Free」のブランドロゴを中心に、缶全体をトロピカルカラーでまとめたデザインを採用。トロピカルフルーツのイラストをあしらい、南国らしい開放感や明るさを表現している。
容量は350mlで、アルコール度数は0.00％。希望小売価格は141円。全国で期間限定販売される。
「オールフリー スパークリング」シリーズは、サワーのような甘くない爽快感を楽しめるノンアルコール飲料。「アルコール度数0.00％」「カロリーゼロ」「糖類ゼロ」「プリン体ゼロ」を特徴としている。
パッケージは、「All Free」のブランドロゴを中心に、缶全体をトロピカルカラーでまとめたデザインを採用。トロピカルフルーツのイラストをあしらい、南国らしい開放感や明るさを表現している。
容量は350mlで、アルコール度数は0.00％。希望小売価格は141円。全国で期間限定販売される。