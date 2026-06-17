パチンコ店でばったり……

「『暴れん坊将軍』（テレビ朝日系）で私の生母役をやっていただいて以来、本当の息子みたいに思っていただきました。プライベートでは、私の家族も交えて年に一度は食事に行っていました。最後に会ったのは昨年です。（介護）施設の方にうかがったのですが、そのときはまだお元気で、『また一緒に仕事をしようね』と話していました……。今日も、すごく綺麗な顔をされていた。長い間、本当にお疲れ様でした」（玉緒さんの夫で俳優の故・勝新太郎さんの元付き人だった歌手の松平健）

6月16日、女優の中村玉緒さん（享年86）の通夜が東京・品川区の桐ヶ谷斎場で行われた。祭壇には、玉緒さんが生前好んでいたという『ココ・シャネル』の香水や灰皿などが飾られ、遺影には本人が一番気に入っていたという宣材写真が使用されていた。当日は一般弔問を含めて約400名が参列し、6月9日に肺炎のため亡くなった玉緒さんを偲んだ。

「中村さんは‘23年2月に地方の仕事先で転倒し、背骨を圧迫骨折。その後、都内の介護施設で療養生活を送っていた。明石家さんま（70）との名コンビが人気の正月の恒例番組『さんま・玉緒のお年玉あんたの夢をかなえたろかスペシャル』（TBS系）も、’24年以降欠席が続いていました。亡くなる前月には、体調を崩し食欲もなくなっていたようです」（スポーツ紙芸能記者）

参列者も錚々たる顔ぶれだ。和田アキ子（76）や明石家さんま（70）といった芸能界の大物に加え、『さんまのSUPERからくりTV』（TBS系）で共演したタレントの西村知美（55）や立花理佐（54）。さらに、玉緒さんと同時代を生きた徳光和夫（85）や瀬川瑛子（78）など、幅広い著名人が焼香の列を作った。

参列した和田アキ子は、涙ぐみながら生前の思い出をこう振り返る。

「私も玉緒さんもパチンコが好きで、パチンコ店でばったり会うことがありました。私は変装しているのですが、玉緒さんは変装もせずにパチンコを打っていた。玉緒さんは私に気付くと、“お腹空いたでしょ？”とパンを持ってくるんです。本当に明るい人でした……。今頃は、向こうで勝さんと楽しく笑い合っているんじゃないでしょうか」

玉緒さんの夫で俳優の故・勝新太郎さんの生前から交流があったという王貞治氏（86）も、「日本中がさみしがっているでしょう」と追悼した。

「野球がとても好きな方で、ファンとして私の試合にも来てくれていました。玉緒さんが来ると、球場が盛り上がった。お元気な方でしたから。我々はさみしいですが、とにかくもう周りを気にせず、勝新さんのところで仲良くやってほしいです」

半世紀以上にわたり、日本中を明るくし続けた大女優の死。訃報から1週間が経過した今もまだ、多くの人が悲しみに包まれている。