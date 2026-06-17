各国のスター選手が揃い踏み

北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月16日に大会6日目を迎えたが、世界が注目するストライカーたちが揃い踏みして力を証明した。

現地時間6月11日に開幕した大会の6日目は、まず1998年と2018年の2大会で優勝しているフランス代表が登場。FWキリアン・エムバペは後半21分にスルーパスに抜け出して右足でゴール左下に決めた。後半アディショナルタイムにはペナルティーエリア手前から右足でミドルシュートを叩き込み、チームを3-1の勝利に導いた。

前回2022年カタールW杯で8得点して得点王に輝いた「レ・ブルー」のエースストライカーは、これでW杯3大会目の出場にして早くも通算14ゴールに伸ばし、この時点で歴代3位タイにランクインした。

また、28年ぶり出場のノルウェー代表はイラク代表と対戦。ノルウェーのFWアーリング・ハーランドは、前半29分に左からのクロスを相手GKと最終ラインの間に走り込んで押し込み先制点。前半43分には相手GKまでプレスを掛けてロングキックをブロックするとボールはそのままゴールに吸い込まれた。



イングランド・プレミアリーグで3回の得点王に輝くなど現在のサッカー界で最強ストライカーと名高いハーランドは、W杯デビュー戦にいきなりの2ゴールで得点力を見せつけた。

そして締めくくりは、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシだ。2006年ドイツW杯で18歳にして初出場を果たしたメッシは、38歳で迎える今大会初戦のアルジェリア代表戦にスタメン出場。キックオフ時点で史上初のワールドカップ（W杯）6大会出場を果たし、アルゼンチン代表として200試合目の出場となるメモリアルゲームにもなった。

それだけでなく、前半17分にMFロドリゴ・デパウルのパスを受けて前を向くと、ドリブルで持ち運んでペナルティーエリア外から左足ミドルを決めチームの先制点をマーク。さらに後半15分、MFアレクシス・マックアリスターのミドルシュートを相手GKが弾いたこぼれ球を流し込んで2点目。さらに後半31分にも左足ミドルを決め、W杯通算16ゴールでミロスラフ・クローゼ（ドイツ）に並ぶ歴代最多得点タイに伸ばして勝利に導いた。

メッシには大会中の記録更新も大いに期待される、また、初戦で2得点したエムバペとハーランドも含め、得点王争いも注目の的になりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）