全国の高速道路SA・PAで「めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび」を期間限定開催！

スタンプラリーやフォトパネルなどで楽しむ、ポケモン30周年記念タイアップキャンペーンです☆

NEXCO「ポケモン30周年記念タイアップキャンペーン」めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび

開催期間：2026年7月1日（水）〜9月30日（水）

対象場所：全国（東日本・中日本・西日本の3地区）の対象SA・PA

特設サイトURL：https://nexco-all-stamprally.jp/pokemon/

※特設サイトは2026年6月26日（金）公開予定

NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本が、2026年で30周年を迎えた「ポケモン」とのタイアップキャンペーンを開催！

キャンペーン「めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび」が、全国（東日本・中日本・西日本の3地区）の対象サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）計234箇所にて実施されます。

期間中、オリジナルスタンプラリー、オリジナルフォトパネルの設置、オリジナルグッズの販売などを展開。

特にキャンペーンの目玉であるオリジナルスタンプラリーで集めてもらう旅の仲間ポケモン、伝説・幻のポケモンは各SA・PAで全て異なるポケモンとなっています。

オリジナル スタンプラリー（全234箇所）

応募期間：2026年7月1日（水）〜2026年10月9日（金）までで、その後抽選

賞品：

・A賞：NEXCOオリジナル ポケモン30周年シール帳 1,000名

・B賞：NEXCOオリジナル ポケモン30周年ゴールドメダル 1,000名

・SP賞：NEXCOオリジナル ポケモン30周年旅のおでかけセット 250名

※当選の結果発表は、景品の発送をもってかえさせていただきます

※スタンプラリーのルールや応募方法等の詳細は特設サイトを確認ください

対象のSA・PAに設置されているポケモンスタンプを集めて応募すると、抽選でポケモン30周年とタイアップした様々なNEXCOオリジナルデザインが施された景品をゲットできます。

ポケモンスタンプ6個（はじまりのパートナー1個、旅の仲間ポケモン5個）を集めるとA賞又はB賞に応募可能。

さらに、6個のスタンプに加え、伝説・幻のポケモンスタンプ3個を集めるとSP賞に応募できます。

また、旅の仲間ポケモン、伝説・幻のポケモンは各SA・PAで全て異なるポケモンとなっています。

※画像はイメージです。実物と異なる場合があります

A賞：NEXCOオリジナル ポケモン30周年シール帳

当選人数：1,000名

ポケモンのシールを集めるのにぴったりのシール帳。

ポケモンスタンプ6個で応募できます。

B賞：NEXCOオリジナル ポケモン30周年ゴールドメダル

当選人数：1,000名

モンスターボールがきらりと輝くゴールドメダル。

ポケモン30周年のロゴ入りです☆

ポケモンスタンプ6個で応募できます。

SP賞：NEXCOオリジナル ポケモン30周年旅のおでかけセット

当選人数：250名

おでかけにぴったりのセット。

ランチボックスは、今回のキャンペーンのメインビジュアルがデザインされています。

水分補給に欠かせないマイボトルも、ポケモン30周年の特別なデザインに。

6個のスタンプに加え、伝説・幻のポケモンスタンプ3個を集めると応募できる特別な賞品です☆

オリジナルフォトパネル（全54箇所）

対象のSA・PAに各地区（東日本・中日本・西日本）でデザインが異なるオリジナルフォトパネルを設置。

SA・PAに立ち寄った際に、フォトパネルでの撮影で思い出作りができます。

3種類のフォトパネルすべてで写真を撮影する旅に出るのも素敵です☆

なお、上記のフォトパネル以外にもエリア内にて装飾も実施されます。

※画像はイメージです。実物と異なる場合があります

※フォトパネル設置個所は特設サイトを確認してください

オリジナルグッズの販売（アクリルスタンド142箇所、アクリルキーホルダー170箇所）

アクリルスタンド

グッズ名・価格：

・アクリルスタンド 1,850円（税込）

・アクリルキーホルダー 1,650円（税込）

対象のSA・PAにてキャンペーンを記念したポケモン30周年タイアップオリジナルグッズを販売。

アクリルキーホルダー

ポケモンとNEXCOのオリジナルデザインが施されたアクリルスタンド、アクリルキーホルダーです。

また、中日本・西日本管内の対象SA・PAではアクリルスタンド、アクリルキーホルダーのほかにもオリジナルグッズの販売が予定されています。

※画像はイメージです。実物と異なる場合があります

※販売箇所は特設サイトを確認してください

『Pokémon HOME』で記念メダルをプレゼント（全9箇所）

対象のSA・PAにて、スマートフォン版『Pokémon HOME』で記念メダルが受け取れます。

各地区（東日本・中日本・西日本）によってデザインが異なり、メダルの中心には受け取るSA・PAの名入り。

スマートフォンでも旅の記念となるメダルを集めて楽しめる企画です。

※画像はイメージです。実物と異なる場合があります

※記念メダルの受け取り場所や受け取り方法は特設サイトを確認してください

『Pokémon HOME』について

公式サイト：https://www.pokemon.co.jp/ex/pokemonhome/ja/

Nintendo Switch・スマートフォン向けに配信中のポケモンのクラウドサービス『Pokémon HOME』

『ポケットモンスター』シリーズや『Pokémon GO』で仲間にしたポケモンたちを預けたり、他のソフトへ連れて行ったり、世界中の人と交換したりすることができます。

ポケモン30周年について

公式サイト：https://www.pokemon.co.jp/30th/

ポケモンは、1996年2月27日（火）に『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されてから30周年を迎えました。

特別な1年をより楽しむために、ピックアップしたテーマに沿って様々な企画を展開中です。

次のテーマは「でかける」です。

今回紹介したキャンペーン「めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび」も、「でかける」にちなんだ内容となっています。

各地をドライブしてポケモンに出会える、楽しいキャンペーン！

ポケモン30周年記念タイアップキャンペーン「めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび」は、2026年7月1日（水）〜2026年9月30日（水）まで、全国（東日本・中日本・西日本の3地区）の対象SA・PAにて開催されます。

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