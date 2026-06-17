-真天地開闢集団-ジグザグと「サンリオキャラクターズ」初のカフェ「ジグザグ×サンリオキャラクタァズCAFE」が、東京と大阪で期間限定オープン！

-真天地開闢集団-ジグザグの本格始動10周年を「サンリオキャラクターズ」といっしょにお祝いできるカフェです☆

ジグザグ×サンリオキャラクタァズCAFE

スケジュール：

東京／渋谷開催期間：2026年7月2日（木）〜8月16日（日）会場：BOX cafe&space GEMS渋谷店（東京都渋谷区渋谷3丁目27−11GEMS渋谷3階）大阪／梅田開催期間：2026年8月27日（木）〜10月4日（日）会場：BOX cafe&space ＫＩＴＴＥ OSAKA2号店（大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 ＫＩＴＴＥ大阪6階）

予約方法：

・2026年6月16日（火） 18:00 カフェ公式サイトOPEN

・2026年6月17日（水） 18:00〜 予約受付スタート（先着順）

予約金：880円（税込）

※予約特典付き

※1申込につき、4席まで予約可

「ジグザグ×サンリオキャラクタァズCAFE」公式サイト：https://zigzagsanriocafe.ltr-online.com/

※カフェ公式サイト内で、2026年7月2日（木）12:00〜10月4日（日）23:59までカフェオリジナルグッズのオンライン販売も実施

「ジグザグ×サンリオキャラクタァズCAFE」が、東京と大阪に順次期間限定オープン！

和×ラウドロックを軸に、ポップからコミカルまで自在に操る唯一無二の世界観で魅せるバンド「-真天地開闢集団-ジグザグ」と、子どもから大人まで長きにわたり幅広い世代から愛され続けている「サンリオキャラクターズ」初となるテーマカフェです。

カフェには「命×マイメロディ」のたらこクリームパスタ、「龍矢×まるもふびより」のオムライス、「影丸×バッドばつ丸」のカレーや、ジグザグの楽曲をイメージしたデザート、キャラクターたちをイメージしたカラフルドリンクなどインパクトのあるビジュアルにもこだわったフォトジェニックなメニューがラインナップ！

また、オリジナルグッズや「-真天地開闢集団-ジグザグ」の撮り下ろし写真を使用した特典なども用意され、カフェを盛り上げます☆

予約者限定カフェ利用特典「フォトカード3枚セット」

予約者限定カフェ利用特典として、事前予約を利用し、メニューを注文された方に「フォトカード3枚セット」をプレゼント。

フォトカードは前期・後期でデザインが異なります。

メニュー注文特典「フォトカード」

メニュー注文特典としてプレゼントされる、前期・後期でデザインが異なる「フォトカード」

フード・デザート・ドリンクメニューのうち2品注文された方が対象となります。

※サイドドリンクは対象外です

命とマイメロディの命にメロメロ♡たらこクリームパスタ

価格：1,890円（税込）

命と「マイメロディ」のゆで卵が乗った、たらこクリームパスタ。

ピンクやハートモチーフがキュートな一皿です☆

龍矢とモップのブランケットオムライス

価格：1,890円（税込）

龍矢と「まるもふびより」の「モップ」のクリームオムライス。

ラタトゥイユを混ぜて食べるとトマト風味になります。

影丸とばつ丸の共謀いたずらカレー！

価格：1,890円（税込）

影丸と「バッドばつ丸」の黒いカレーライス。

ライスまで黒い、フォトジェニックな一皿です。

サンリオキャラクタァズ コラボ バリネギサンデー

価格：1,690円（税込）

ジグザグの楽曲「バリネギ -sexy green onion-」をイメージして“ネギチュロ”をのせたサンデー。

ストロベリーミルクアイス、マンゴー＆パッションフルーツシャーベット、黒ごまアイスがのっています☆

サンリオキャラクタァズ コラボ コンココンケーキ

価格：1,590円（税込）

ジグザグの楽曲「きちゅねのよめいり」をイメージしたきつね型のケーキ。

りんごのコンポート、コーンチョコクランチ、ポップコーンなど”コン”が盛りだくさんのプレートです！

龍矢とモップのぐーたらマイペースドリンク／命とマイメロディの”Strawberry Love Story”／「あちらのお客様 (影丸・ばつ丸) からです」ドリンク

価格：各990円（税込）

ラインナップ：左から）

・龍矢とモップのぐーたらマイペースドリンク

・命とマイメロディの”Strawberry Love Story”

・「あちらのお客様 (影丸・ばつ丸) からです」ドリンク

カラフルな見た目も涼やかなコラボドリンクは全部で3種類。

龍矢とモップのぐーたらマイペースドリンク」は、龍矢と「モップ」をイメージしたマスカットブルーハワイ乳酸菌ドリンクです。

「命とマイメロディの”Strawberry Love Story”」は、命と「マイメロディ」をイメージしたストロベリー乳酸菌ドリンク。

「あちらのお客様 (影丸・ばつ丸) からです」ドリンクは、影丸と「バッドばつ丸」をイメージした巨峰ブルーハワイ乳酸菌ドリンクになっています。

サイドドリンク

価格：各690円（税込）

種類：コーヒー（Ice/Hot）、紅茶（Ice/Hot）、コーラ、ジンジャーエール、オレンジ

食事中にも食後にもぴったりのサイドドリンク。

コーヒーと紅茶はアイス、ホットから選べます。

※ワンオーダー対象外

※メニュー注文特典配布対象外

オリジナルグッズ

「ジグザグ×サンリオキャラクタァズCAFE」限定で販売されるオリジナルグッズ。

コラボアートを使用したランダムグッズや普段使いしやすい雑貨などがラインナップされます。

缶バッジ

価格：660円（税込）

種類：ランダム6種

「-真天地開闢集団-ジグザグ」のメンバーが、「サンリオキャラクターズ」になりきった姿が缶バッジに！

6種類の絵柄からランダムで販売されます。

アクリルキーホルダー

価格：880円（税込）

種類：ランダム3種

全種類集めたくなる、かわいいアクリルキーホルダー。

イメージカラーの風船を持ったメンバーたちがとってもキュート☆

アクリルスタンド

価格：2,750円（税込）

メンバー全員がそろう、アクリルスタンド。

コラボカフェへ出かけた記念にぴったりのグッズです。

ステッカーセット

価格：990円（税込）

「ジグザグ」のメンバーと「モップ」「マイメロディ」「バッドばつ丸」のステッカーセット。

10周年をお祝いしている様子がかわいい！

巾着

価格：1,540円（税込）

ストライプ柄に、かわいいイラストをデザインした巾着。

2色使いの紐もおしゃれです。

フォトカードスタンド

価格：1,650円（税込）

フォトカードをお部屋に飾れるスタンド。

予約特典やメニュー注文特典のフォトカードを飾れば、いつでもコラボカフェが思い出せます☆

ハートハンドルマグカップ

価格：2,200円（税込）

「ジグザグ×サンリオキャラクタァズ」のイラストがかわいいマグカップ。

持ち手のハートもラブリーです☆

「-真天地開闢集団-ジグザグ」とは

「-真天地開闢集団-ジグザグ」公式サイト：https://zigzag.asia/

“愚かな者に救いの手を”をコンセプトに、2016年に本格始動した「-真天地開闢集団-ジグザグ」

命 -mikoto-（Vo/Gt）、龍矢 -ryuya-（Ba）、影丸 -kagemaru-（Dr）による3ピースバンドです。

10周年をお祝いするビジュアルに、ハッピーな気分になれるコラボカフェ！

「ジグザグ×サンリオキャラクタァズCAFE」は、東京で2026年7月2日（木）〜8月16日（日）まで、大阪で2026年8月27日（木）〜10月4日（日）まで開催されます。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L6711292

©︎ -真天地開闢集団-ジグザグ

※画像はイメージです

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