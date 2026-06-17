藤田ニコル、第1子出産後初のイベント出演は『TGC』に決定 長浜広奈ら新時代のニュースターらも続々
今年5月に第1子出産を公表したタレントの藤田ニコル（28）が9月19日に横浜アリーナで開催される『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』に出演することが決定した。藤田にとって、本イベントが第1子出産後初のイベント出演となる。
【写真】FRUITS ZIPPER櫻井優衣＆鎮西寿々歌らも出演決定
さらに、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）受賞が発表されたFRUITS ZIPPERから、Ray、ViViそれぞれの専属モデルとしても活躍する櫻井優衣と鎮西寿々歌。アイドルグループMORE STARから、“神ビジュ”と話題沸騰中の中山こはく（TGC初出演）、ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』出演をはじめ、俳優として躍進する茅島みずき。
約28年ぶりに連続ドラマとして復活する『GTO』出演決定が話題を呼んでいる期待の若手俳優北里琉、TBSテレビ 日曜劇場や昨年2025年放送のドラマ『小さい頃は、神様がいて』に出演するなど、多彩な才能を持つ近藤華（TGC初出演）、そしてZ世代のトレンドを席巻しているさくら、長浜広奈ら、新時代のニューヒロインたちが大集結する。
さらに、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』出演をきっかけに人気となり、楽曲「僕のかわい子ちゃん」でスマッシュヒットを記録しているMON7Aのゲスト出演も決定した。
【写真】FRUITS ZIPPER櫻井優衣＆鎮西寿々歌らも出演決定
さらに、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）受賞が発表されたFRUITS ZIPPERから、Ray、ViViそれぞれの専属モデルとしても活躍する櫻井優衣と鎮西寿々歌。アイドルグループMORE STARから、“神ビジュ”と話題沸騰中の中山こはく（TGC初出演）、ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』出演をはじめ、俳優として躍進する茅島みずき。
さらに、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』出演をきっかけに人気となり、楽曲「僕のかわい子ちゃん」でスマッシュヒットを記録しているMON7Aのゲスト出演も決定した。