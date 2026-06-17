日本選手としては初めてカレッジ・ワールドシリーズに進んだジョージア大・石川ケニー投手（22）が17日（日本時間18日）、ネブラスカ州オマハで行われている同大会のテキサス大戦に「5番・左翼」で出場し、3打数1安打（1打撃妨害）だった。ジョージア大は2−0で勝利。同大会の決勝進出を目指し、18日（同19日）にはオクラホマ大戦に臨む。

緊迫の投手戦を制し、石川は「苦しい展開になりましたけど、なんとか勝ち切ることができました」と安堵（あんど）の表情だった。

自身は6回の第3打席で左前打を放った。シーズン通算では.347、3本塁打を打ち、カレッジ・ワールドシリーズでもチーム1位の打率.500（10打数5安打）と好調をキープ。去年のNPBドラフトではオリックスから6位指名を受けた石川は「（自身の成績は）あまり気にしていない」と言いつつ、「球自体はけっこう見えている。日本人初ですし、本当にこのオマハでの全米大会を楽しむだけだなと思います」と笑顔を見せた。

この日の試合前の時点でチーム打率.322と強力打線を誇るジョージア大だが、直近の2試合では合計5得点のみ。カレッジ・ワールドシリーズの決勝に進むためには、15日に一度は敗れているオクラホマ大に18、19日と連勝しなければいけない。厳しい道のりは続くが、石川は「打線はいつか起きると思う。それを信じて、仲間を信じてやっていきたい」と前向きだった。（オマハ・杉浦大介通信員）