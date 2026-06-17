オリジナル長編アニメーション映画『ホウセンカ』のBlu-ray＆DVDが8月26日に発売されることが決定。また、8月29日0時よりNetflixにて見放題独占配信される。

参考：『オッドタクシー』ファンが気になる『ホウセンカ』の謎 “大逆転”の愛の物語とは

2025年10月から全国劇場公開され、アヌシー国際アニメーション映画祭をはじめとする、数々の海外映画祭でノミネート・出品された本作は、無期懲役囚の老人が独房で、人の言葉を操るホウセンカの花との“会話”の中で、自身の過去を振り返り始める、人生と愛の物語。

『オッドタクシー』のクリエイターが再びタッグを組み、監督は木下麦、原作・脚本を此元和津也が担当。そして『映画大好きポンポさん』を手がけた制作スタジオCLAPによって生み出され、メインキャストに小林薫、戸塚純貴、満島ひかり、宮崎美子、ピエール瀧らが参加した。

特典・仕様として、木下監督の描き下ろしイラストが描かれたトールケースに、外装にはイラストレーター・kigimuraによる描き下ろしの収納ケースが付属。コンセプトアートを担当したミチノク峠による制作初期のコンセプトアートが描かれたポストカードセットや、本作のキーアイテム「阿久津の絵」の縮刷版などの特典が封入される予定だ。加えて、メインスタッフによるスタッフコメンタリーや、小林とピエールのセリフ収録メイキング映像、公開記念舞台挨拶の映像などが収録されている。

さらに、映画公開時に劇場で販売されていたパンフレットの通常版が、現在ポニーキャニオンの通販サイト「きゃにめ」にて購入可能。出演者が収録秘話や作品への想いを語ったインタビューが収録されている。木下と此元による特別対談も掲載された、全40ページにわたる一冊となっている。

（文＝リアルサウンド映画部）