XREALは、グーグルやクアルコムと協業開発したXRグラス「XREAL AURA」を今秋に発売する。これに先立ち、優先出荷や購入代金への充当などの限定特典を受けられる2種類のプログラムの受付を開始した。

Android XRとGeminiを統合

「XREAL AURA」は、「Project Aura」として開発が進められていたスマートグラス。軽量かつ柔軟なフォームファクターを採用した光学シースルー方式のXRグラスで、約91gという軽量なボディと70度の広視野角を両立。現実空間にデジタルの映像を重ね合わせる没入型の複合現実（MR）と拡張現実（AR）体験を提供する。

OSには、グーグルのXRプラットフォーム「Android XR」を基盤に採用し、AIアシスタント「Gemini」とも深く統合。これにより、マルチモーダルAIによる自然な対話や操作に対応する。また、「Play ストア」を通じて数百万本のAndroidモバイルアプリやタブレットアプリを発売初日から利用できる。

処理領域では、クアルコムの最新XRプラットフォーム「Snapdragon Reality Elite」を搭載。さらに、低遅延の空間表示やセンサー処理を担う独自のコプロセッサ「XREAL X1S Spatial Coprocessor」を内蔵し、高い処理性能と電力効率の最適化を図る。フレームに搭載したセンサーによって、ハンドトラッキングや6DoFトラッキングにも対応する。

2種類の限定プログラム

現時点で販売価格は未定だが、標準モデルの価格は税抜き1500米ドル（約24万円）を超えない見通し。また、発売に先立ち、2種類の限定プログラムを展開し、公式サイトで受付を行っている。

「XREAL AURA 初回限定パス」は、全世界2000件限定で提供するプログラム。価格は4万5000円で、同額を発売時の製品購入代金に充当できる。特典として発売日の出荷保証や、製品本体への限定シリアルナンバーの刻印を用意。

一方、「XREAL AURA 特典プログラム」は価格1万5000円で販売。購入すると商品の出荷順位が優先的に確保されるほか、XREAL AURA発売時に3万円相当の特典コードとして利用できる。

いずれのプログラムもデジタル商品として提供するため、物理的な発送は発生しない。また、特典コードの有効化前であれば、いつでも全額返金を申請できる。