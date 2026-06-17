日本の南海上の前線がゆっくり北上し、18日(木)にかけては九州から関東まで沿岸部を中心に雨が強まって降るところがある見込みです。

17日(水)午前6時の天気図です。東シナ海から東へと梅雨前線がのびています。南西諸島や九州では、前線にともなう雨雲が発生、発達しています。

18日(木)午前9時の予想天気図ですが、前線は北上する見込みです。雨雲も九州から東で沿岸部を中心にかかってきそうです。

18日の夜には、関東の東で前線上に低気圧ができる状態になりそうです。18日は西日本から東日本の太平洋側で断続的に雨の降る一日になるでしょう。

17日(水)の雨と風の予想ですが、南西諸島から東日本の南の海上にかけて雨雲がかかりそうです。17日夜遅くからは近畿から関東の沿岸部で雨が降る見込みです。

18日(木)は、未明からは東西に雨雲がのびるでしょう。朝は関東で雨が強まるところがありそうです。

17日は九州南部で雨が激しく降るところがあるでしょう。

18日は西日本から東日本にかけて、太平洋側を中心に雨が降る見込みです。降ったりやんだりの状態になるところが多いでしょう。

週末の土曜日、日曜日で西日本から東日本にかけては雲が広がり雨の降る天気になりそうです。

梅雨入りをすでにしている地域では、梅雨の中休みが続いているような状態ですが、週末以降で前線が北上するなどして、雨が降る見込みです。