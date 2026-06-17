◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組 アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）

前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）が、初戦でアルジェリア（同２８位）に３―０で勝利。史上初の６大会連続出場を果たしたＦＷリオネル・メッシ（３８）がハットトリックの活躍を見せ、アルゼンチンのリオネル・スカローニ監督は「メッシはもう言葉で表現できないね。２０年にわたり、彼はこういったことを我々に見せ続けてきた。彼のプレーを見るすべての人に刺激を与えるんだ」と称賛した。

０―０の前半２７分、鮮やかなミドルシュートでチーム初得点を飾ったメッシは、後半１５分、３１分と得点。Ｗ杯通算１６得点とし、元ドイツ代表ＦＷクローゼの持つ最多得点記録に並んだ。３８歳の“神の子”が勝利に導き、大会２連覇へ好発進。指揮官は「我々は１試合ずつ取り組んでいく。チームは喜んでいるよ。多くの選手に出場機会を与えることができた。次の試合も勝って、グループステージ第３戦で全員が出られるようにできることを願っている」と次戦を見据えた。

◆アルゼンチン（１４大会連続１９度目） ＦＩＦＡランク１位。１９７８年、８６年、２０２２年大会で３度優勝。南米選手権は１５度優勝。１８年からリオネル・スカロニ監督（４８）が母国を指揮。主な選手はＦＷメッシ（インテル・マイアミ）、ＭＦマカリテル（リバプール）ら。南米予選は１２勝２分け４敗で１位通過。首都ブエノスアイレス。人口約４５００万人。

◆リオネル・メッシ １９８７年６月２４日、アルゼンチン・ロサリオ生まれ。３８歳。１３歳でスペインに渡りバルセロナと契約。成長ホルモンの分泌異常を治療後、１７歳でトップチームデビュー。スペイン１部得点王８度、欧州ＣＬ得点王６度、バロンドール（世界最優秀選手賞）受賞８度。２１年にパリＳＧ、２３年に米国・マイアミ移籍。０８年北京五輪金メダル、２１年南米選手権優勝、２２年カタールＷ杯優勝。１７０センチ、７２キロ。左利き。

◆Ｗ杯歴代通算得点

（１）１６＝クローゼ（ドイツ）

※メッシ（アルゼンチン）

（３）１５＝ロナウド（ブラジル）

（４）１４＝ミュラー（西ドイツ）

※エムバペ（フランス）

（６）１３＝フォンテーヌ（フランス）

（７）１２＝ペレ（ブラジル）

（８）１１＝クリンスマン（西ドイツ）

コチシュ（ハンガリー）

（１０）１０＝バティストゥータ（アルゼンチン）

クビジャス（ペルー）

ラトー（ポーランド）

リネカー（イングランド）

ミュラー（ドイツ）、ラーン（西ドイツ）

◆メッシの大会別ゴール

▽０６年ドイツＷ杯 １得点（８強）

▽１０年南アフリカＷ杯 ０得点（８強）

▽１４年ブラジルＷ杯 ４得点（準優勝）

▽１８年ロシアＷ杯 １得点（１６強）

▽２２年カタールＷ杯 ７得点（優勝）

▽２６年北中米Ｗ杯」 ３得点（１次リーグ）※現地時間６月１６日現在