◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組 アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）

前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）は、連覇をかけた初戦でアルジェリア（同２８位）を３―０で下し、好発進を決めた。史上初の６大会連続Ｗ杯出場となったＦＷリオネル・メッシ（３８）がＷ杯では自身初となるハットトリックを決め、元ドイツ代表ＦＷクローゼの持つ歴代最多得点記録（１６得点）に並んだ。

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メッシの愛称である「神の子」は、元々はアルゼンチンの伝説的選手で、史上最高の選手の１人に数えられるディエゴ・マラドーナさん（享年６０歳）のものだった。

１６歳でアルゼンチン代表に選出されたマラドーナさんは、１６５センチと小柄ながら、俊敏なドリブルと巧みな左足で屈強なＤＦに立ち向かい、「天才」「神の子」と称された。代表通算９１試合で３４得点を記録し、Ｗ杯は４大会で２１試合８得点。１９８６年メキシコＷ杯準々決勝で、母国とフォークランド紛争で戦火を交えたイングランドを相手に決めた「神の手ゴール」「５人抜きゴール」は今もなお語り継がれており、その華やかなプレーは、世界中から憧れの的となり、多くの選手に影響を与えた。

マラドーナさんが伝説的なパフォーマンスを残した大会の翌年にメッシが生まれた。同じアルゼンチン出身で、小柄ながら巧みなドリブルで相手を翻弄（ほんろう）するレフティーの姿に、多くの人はレジェンドの姿に重ね合わせた。そして、正統な後継者として、いつしか「神の子」はメッシの称号になった。

メッシは１３歳でスペインに渡りバルセロナと契約すると、成長ホルモンの分泌異常を治療後、１７歳でトップチームデビュー。２００７―０８年シーズンに２８試合１０得点を記録し、本格的にスター街道を歩み始めると、０９年に初のバロンドールを受賞。そこからはポルトガル代表ＦＷクリスティアーノ・ロナウドとともに「メッシ・ロナウド時代」を作り上げ、バロンドールは史上最多となる８度も受賞した。

数々のタイトルを手にしたメッシに唯一足りなかったのがＷ杯優勝だったが、その称号も前回のカタール大会で成し遂げた。３５歳で迎えた前回大会は得点王のＦＷエムバペに次ぐ７得点を挙げ、５度目のＷ杯出場で初めての優勝を経験。アルゼンチンを３６年ぶり３度目の世界一へ導き、１４年のブラジル大会（準優勝）に続く初の２度目の大会ＭＶＰを受賞した。

Ｗ杯通算出場数は現在２７試合で歴代単独トップ。得点数も一度はエムバペに抜かれたが、わずか６時間後に抜き返し、超え、ドイツの名ストライカーのクローゼ氏の記録に並んだ。通算タイトル数は驚異の４６。史上最高の選手への道を歩む「神の子」の伝説は、北中米の地でまだまだ続く。

◆メッシの主な記録アラカルト

【代表】

▽史上初２度のＷ杯最優秀選手（１４年、２２年）

▽史上初６大会連続Ｗ杯出場（０６、１０、１４、１８、２２、２６年）

▽Ｗ杯史上最多出場＆得点（２７試合、１６得点）

▽Ｗ杯最年長ハットトリック、最年長複数ゴール（３８歳３５７日）

▽Ｗ杯歴代３位の年長ゴール（１位はロジェ・ミラ＝４２歳３９日、２位はペペ＝３９歳２８３日）

▽アルゼンチン代表最多出場＆得点（２００試合、１２０得点）

【リーグ】

▽史上最多のバロンドール受賞回数（８回）

▽得点王（スペイン１部８度、欧州ＣＬ６度など）

▽スペイン１部年間最多得点（３７試合５０得点）

▽バルセロナ通算最多出場数＆得点（公式戦７７８試合６７２得点）