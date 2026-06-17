◆米大リーグ ドジャース１―０レイズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・レイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。０―０の６回先頭で先制＆決勝１５号ソロを放った。自身の本塁打の得点のみによる「１―０」の勝利はメジャー移籍後初となった。

１７打席ぶりの安打が貴重な一発となったが、ロバーツ監督は「数週間前にも話したけど、本当に紙一重なんだ。彼は強い打球を打っていたし、ただほんの少しだけボールを捉え損ねていただけで、その少しが長打との違いだった。今はボールがよく見えているし、良い球を振れている。そしていつも言っていることだけど、彼が広角に打ち始めたら、彼以上の打者はいないよ」と称賛した。

試合は今季チーム最短の１時間５２分で終了。現地時間の午後７時９分にプレーボールとなった試合は午後９時１分にゲームセットとなった。大谷は現地放送のインタビューを受けるとすぐに着替えて午後９時１５分には帰路へ。フル出場でヒーローになりながら、試合開始から２時間６分後にはクラブハウスを出るという超速ぶりを見せた。着替え中にはベッツにねぎらいの意味で背中をポンとたたかれ、帰り際の大谷はいつも以上に大股で速足だった。

１７日（同１８日）は現地時間午後０時１０分開始のデーゲームで、「投手・大谷」が先発予定。この日の試合後にはロバーツ監督が投手専念となることを明言した。大谷は試合後のヒーローインタビューで試合が早く終わったことで睡眠時間を確保できることを問われると「そういう意味では良かったです」と笑みを見せた。