ちいかわ、「日本キャラクター大賞2026」史上初の三連覇 たまごっち、モンチッチおさえ殿堂入りへ
2025年における国内最高のライセンスブランドとキャラクターを決める「日本キャラクター大賞2026」表彰式が17日、東京ビッグサイトで開催中の『ライセンシングジャパン』（19日まで開催）内特設コーナーで行われ、「ちいかわ」がグランプリを獲得した。ちいかわがグランプリを受賞するのは、22年、24年、25年に続く4度目。史上初の三連覇となり、殿堂入りを果たした。
【写真】可愛すぎる…！来場者に囲まれるちいかわ＆ハチワレ
スパイラルキュートの川上洋一代表は、「いただいたこの大きなチャンスをなんとか形にして、ちいかわというキャラクタを、これから10年、20年先もみなさまに喜んでいただけるようなキャラクターに成長できるよう、エバーグリーンなものにしていけるよう、いっそうの努力をしていきたいと思いますので、引き続きご支援よろしくお願いいたします」と受賞の喜びを語った。
同アワードは、キャラクターブランド・ライセンス協会が、ライセンス産業の価値の発信および業界の健全な発展への寄与を目的に2009年から開催。前年における国内最高のライセンスブランドとキャラクターを決定し、ノミネートされたプロパティのなかから、前年に最も活躍したプロパティが各部門で選出される。
■受賞一覧
・日本キャラクター大賞 グランプリ
ちいかわ（株式会社スパイラルキュート）
・日本キャラクター大賞 キャラクター・ライセンス賞
ちいかわ（株式会社スパイラルキュート）
・日本キャラクター大賞 キャラクター・ライセンス賞
たまごっち（株式会社バンダイ）
・日本キャラクター大賞 キャラクター・ライセンス賞
モンチッチ（株式会社セキグチ）
・日本キャラクター大賞 ニューフェイス賞
mojojojo（株式会社リトルウインドウ／株式会社学研ステイフル）
・プロダクト・ライセンシー賞
ボンボンドロップシール（株式会社クーリア）
・プロモーション・ライセンシー賞
ウルトラ怪獣鉄塔へ行く（関西電力送配電株式会社）
・リテイル賞
キデイランド 新宿店（株式会社キデイランド）
・選定委員特別賞
大阪・関西万博 公式キャラクター「ミャクミャク」（公益社団法人2025年日本国際博覧会協会）
・選定委員特別賞
ナルミヤキャラクターズ（株式会社ナルミヤ・インターナショナル）
スパイラルキュートの川上洋一代表は、「いただいたこの大きなチャンスをなんとか形にして、ちいかわというキャラクタを、これから10年、20年先もみなさまに喜んでいただけるようなキャラクターに成長できるよう、エバーグリーンなものにしていけるよう、いっそうの努力をしていきたいと思いますので、引き続きご支援よろしくお願いいたします」と受賞の喜びを語った。
同アワードは、キャラクターブランド・ライセンス協会が、ライセンス産業の価値の発信および業界の健全な発展への寄与を目的に2009年から開催。前年における国内最高のライセンスブランドとキャラクターを決定し、ノミネートされたプロパティのなかから、前年に最も活躍したプロパティが各部門で選出される。
■受賞一覧
・日本キャラクター大賞 グランプリ
ちいかわ（株式会社スパイラルキュート）
・日本キャラクター大賞 キャラクター・ライセンス賞
ちいかわ（株式会社スパイラルキュート）
・日本キャラクター大賞 キャラクター・ライセンス賞
たまごっち（株式会社バンダイ）
・日本キャラクター大賞 キャラクター・ライセンス賞
モンチッチ（株式会社セキグチ）
・日本キャラクター大賞 ニューフェイス賞
mojojojo（株式会社リトルウインドウ／株式会社学研ステイフル）
・プロダクト・ライセンシー賞
ボンボンドロップシール（株式会社クーリア）
・プロモーション・ライセンシー賞
ウルトラ怪獣鉄塔へ行く（関西電力送配電株式会社）
・リテイル賞
キデイランド 新宿店（株式会社キデイランド）
・選定委員特別賞
大阪・関西万博 公式キャラクター「ミャクミャク」（公益社団法人2025年日本国際博覧会協会）
・選定委員特別賞
ナルミヤキャラクターズ（株式会社ナルミヤ・インターナショナル）