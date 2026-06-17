◆米大リーグ ドジャース１―０レイズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・レイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、両軍無得点の６回先頭で迎えた３打席目に、先制弾で決勝打となる１５号ソロを放った。自身の本塁打の得点のみによる１―０での勝利はメジャー移籍後初となった。

レイズのラスムセン、ドジャースのロブレスキと両軍先発が好投。試合が０―０で進んでいたが、６回先頭で大谷は、初球の９２・０マイル（約１４８・１キロ）カットボールを捉えると、打球は中堅フェンスを越える１５号先制ソロとなった。打球速度は１０６・９マイル（約１７２・０キロ）、打球角度２７度。飛距離４２７フィート（約１３０メートル）という、１７打席ぶりの安打は、特大の確信弾だった。

この１点がこの試合唯一の得点。大谷は、１―０で勝った試合の１得点を自身の本塁打でたたき出したのは、初めてだった。試合時間１時間５２分もメジャー９年目で最短。試合終了の１４分後にはクラブハウスを出て帰路についた。あす１７日（同１８日）には先発登板を控えている中で、休養時間を確保する意味では大きなスピード試合となった。

試合後のヒーローインタビューで試合が早く終わったことで睡眠時間を確保できることを問われると「そういう意味ではよかったです」と笑みを見せた大谷。一方でロバーツ監督は、あすの試合で大谷は打席に立たず、投手に専念することも明かした。