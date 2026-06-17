◇W杯北中米大会1次リーグJ組 アルゼンチン―アルジェリア（2026年6月16日 カンザスシティ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグJ組の第1戦が16日（日本時間17日）に行われ、大会連覇を狙うアルゼンチン（FIFAランク1位）はアルジェリア（同28位）と対戦。W杯史上初となる6大会連続出場の偉業を達成したFWリオネル・メッシが、自身初のW杯本大会でハットトリックを達成した。この試合の解説を務めた元日本代表DFがアルジェリアGKに喝を入れる場面があった。

アルジェリアのゴールを守ったのは、“フランスの英雄”ジネディーヌ・ジダン氏の次男ルカ・ジダン（28＝グラナダ）だった。

しかしほろ苦W杯デビューとなった。前半17分にアルゼンチンの“神の子”メッシに先制を許した。さらに後半15分にGKルカは、相手のシュートをキャッチミス。こぼれ球に反応したメッシが冷静にシュートを決めて2点目を挙げた。

DAZN配信の解説を務めた元サッカー日本代表DFの田中マルクス闘莉王氏は「正直、これはGKこぼしたらダメです。お父さんのジダンも怒りますよ。DFからしたらこぼれてくるとは思えない。これはパパ怒りますよ」と喝をいれた。

後半31分にもメッシにペナルティエリア手前から左足でゴール左下に決められて、本大会初＆大会最年長ハットトリックを許した。