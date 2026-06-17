１７日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、団子店の主人が突然卒倒。偶然店の前にいた看護婦見習いたちが適切な看護を見せるも、ネットでは「今病院に連れて行って！」などのツッコミが上がった。

この日の「風、薫る」では、養成所卒業間近となったりん（見上愛）ら看護婦見習達が、初めて全員でお出かけをすることに。当日、環を連れて行くことになったりんだけは、先に実家に行っていたため、団子店の前で他の見習達と待ち合わせ。その団子店には、以前直美（上坂樹里）が看護をしていた忠蔵（若林時英）が働いていた。お出かけのために団子をおまけしてもらい、さあ出発！となった瞬間、店内から「うぅ〜！」などの絶叫と大きな音が聞こえてきた。

店内では団子店の主人が倒れており、意識もうろう。すぐに看護婦見習達がなだれ込み、的確な応急処置を行い、主人は回復。看護婦見習いたちにお礼を言い、忠蔵はお礼に当時は珍しいコーヒーを提供。多江（生田絵梨花）は主人に「ちゃんと病院に行って下さいね」と声をかける。

だがネットでは、意識のない主人が、回復したとはいえ、病院に連れて行かなかったことにツッコミ殺到。「心強い！」「冷静にテキパキ動けてる！」などの声がある一方、「病院に行って下さいね、じゃないよ。今連れて行けよ」「誰か医者を呼びに行きなさいよ」「結局、なんの病気やったん？病院行かんでいいん？」「え？大丈夫なｄの？病院行った方がいいんじゃないの？」などの声が上がっていた。