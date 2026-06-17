ニッポンの社長・辻皓平「辻クラシック」への改名報告「名前を戻したいと思い」
【モデルプレス＝2026/06/17】お笑いコンビ・ニッポンの社長の辻皓平が6月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。「辻クラシック」へ改名することを発表した。
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辻は「芸名を辻クラシックに戻します！」と報告。続けて「気軽に辻と呼んでください！」とファンに呼びかけた。
また同日、所属する吉本興業の公式サイトでも「辻クラシック」への改名を発表。辻は「昔この名前で活動していたので名前を戻したいと思い、改名しました！」とコメント。改名した理由について「相方がケツになったのでケツを引き立たせる為に本名で活動していたが、『もう、こいつええかな』と思いました」と説明した。
ニッポンの社長は2013年に辻とケツによって結成されたコンビ。辻はコンビ結成以前はピン芸人「辻クラシック」として活動。コンビ結成から2024年までは芸名を「辻」とし、その後「辻皓平」として活動を続けてきた。（modelpress編集部）
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◆辻皓平、改名を報告
辻は「芸名を辻クラシックに戻します！」と報告。続けて「気軽に辻と呼んでください！」とファンに呼びかけた。
◆吉本公式サイトでも発表
また同日、所属する吉本興業の公式サイトでも「辻クラシック」への改名を発表。辻は「昔この名前で活動していたので名前を戻したいと思い、改名しました！」とコメント。改名した理由について「相方がケツになったのでケツを引き立たせる為に本名で活動していたが、『もう、こいつええかな』と思いました」と説明した。
ニッポンの社長は2013年に辻とケツによって結成されたコンビ。辻はコンビ結成以前はピン芸人「辻クラシック」として活動。コンビ結成から2024年までは芸名を「辻」とし、その後「辻皓平」として活動を続けてきた。（modelpress編集部）
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