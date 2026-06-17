【プラフィア ドアラ】 6月 発売予定 価格：3,960円

ピーエムオフィスエー（PLUM）は、プラモデル「プラフィア ドアラ」を6月に発売する。価格は3,960円。

本製品は、中日ドラゴンズの大人気マスコットキャラクター「ドアラ」を、同社のプラモデルシリーズ「プラフィア」で商品化したもの。

全高約100mmで一緒にお出かけしやすいサイズとなっており、ドアラのユニークで愛らしい表情や動きを再現している。

ニッパーいらずで簡単に組み立てられるタッチゲートを採用しており、手でパーツが取り外せるので買ってすぐに組み立てられるほか、少ないパーツ設計のため、プラキットが初めての方でも安心して楽しめる。

広い関節可動でしっかり動き、定番のポーズや仕草、アクロバットなアクションまで思い通りに動かすことが可能で、ドアラのあの!?名シーンも再現できる。

遊び飽きない豊富な付属アイテムが用意され、バットやメガホン、パンに加えて、お馴染みのフリップボードも付属。4種類の直筆文字と白紙のシールが2枚付属する。

背景カードがセットできるオリジナル台座付きで、付属のオリジナル台座にはポストカードなどを挟むことが可能で、お気に入りの背景をつければさらに再現度が高まるほか、中日ドラゴンズのロゴとドアラのイラスト入りバックパネル風カードが1枚付属している。

「プラフィア ドアラ」

仕様：プラスチックキット スケール：ノンスケール サイズ：全高 約100mm

(C)中日ドラゴンズ

※画像は試作品につき実際の商品とは異なります。

※本製品は組み立て式のキットです。組み立てには別途、接着剤や工具等が必要です。

※本商品以外の商品は含まれません。