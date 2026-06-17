【MODEROID《緋の騎神》テスタ＝ロッサ】 12月 発売予定 価格：9,500円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID《緋の騎神》テスタ＝ロッサ」を12月に発売する。価格は9,500円。

RPG『英雄伝説 閃の軌跡』より七体の騎神の一角《緋の騎神》「テスタ＝ロッサ」がMODEROIDシリーズで初プラモデル化。頭頂高約180mmで、各関節可動し、交換用手首および専用武器の剣が付属し、劇中さながらのアクションポーズを再現することができる。

全身各部の宝石はクリアパーツで再現され、各種成形色とクリアパーツに加え、一部彩色済みパーツにより組み立てるだけで劇中イメージに近い色分けが再現されている。

MODEROID《緋の騎神》テスタ＝ロッサ

12月 発売予定

価格：9,500円

スケール：ノンスケール

サイズ：頭頂高約180mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：POLY-TOYS

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※画像は塗装を施したイメージのCGです。実際の商品とは異なります。