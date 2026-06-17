◇MLB ドジャース1-0レイズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースが大谷翔平選手が打ったソロホームランによる1得点で勝利しました。

ドジャースは両チーム無得点で迎えた6回、先頭で大谷選手に打席がまわると初球をとらえ、バックスクリーンへ今季15号を放ち先制しました。

1点を奪ったドジャースは先発のロブレスキ投手が6回67球無失点。その後はクライン投手が12球、ハート投手が10球、最後はスコット投手が11球でそれぞれ1イニングを3者凡退に打ち取り、4投手で合計100球、無失点リレーで勝利しました。

1時間52分というショートゲームを制したドジャース。翌日先発登板が予定されている大谷選手は試合後、マウンドを確認するルーティンを見せ、「短時間で終わって明日のためによく寝れますね」という質問に「そういう意味ではよかったなと思います」と笑顔で答えました。

大谷選手はこの日、4打数1安打1打点で打率.297としました。第3打席のホームランについて「3打席目はそれまでの2打席を踏まえて、ボールの軌道だったりとかを修正しながら甘い球がたまたま来たので、いい結果になってよかったなと思います」と振り返りました。

大谷選手の活躍によるチームの活性化について「一人ひとりが仕事ができれば、その中で今日みたいにたまたま自分一人が打つことがあれば、つないで得点するときもあるので、基本的にはチーム全員と打線の中のひとりとしてしっかり機能できればうれしいなと思っています」と語りました。