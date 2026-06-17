ラテクマver.のサンリオキャラがキュート！ 2026年6月発売「サンリオキャラクターズ どこでもぬいぐるみチャーム ラテクマバージョン」全4種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、夢屋の「サンリオキャラクターズ どこでもぬいぐるみチャーム ラテクマバージョン」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
夢屋から2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ どこでもぬいぐるみチャーム ラテクマバージョン」（税込500円）。全4種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターズ どこでもぬいぐるみチャーム ラテクマバージョン
▼メーカー
夢屋
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全4種
・ハローキティ
・シナモロール
・マイメロディ
・クロミ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオキャラクターズ どこでもぬいぐるみチャーム ラテクマバージョン」が見逃せない！
夢屋から2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ どこでもぬいぐるみチャーム ラテクマバージョン」（税込500円）。全4種のラインアップとなっています。
可愛いラテクマバージョンになったサンリオキャラクターに注目！本作は人気のサンリオキャラクターたちが、温かみのあるラテクマバージョンになって登場します。ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロールがそれぞれ愛らしいぬいぐるみチャームに仕上げられています。サイズは約5cmとなっており、カバンや小物などいろいろな場所に「どこでも」つけられる仕様が魅力的です。
詳細情報▼商品名
サンリオキャラクターズ どこでもぬいぐるみチャーム ラテクマバージョン
▼メーカー
夢屋
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全4種
・ハローキティ
・シナモロール
・マイメロディ
・クロミ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)