答えは身近なあの動物！ 空欄のひらがな2文字、何分で解ける？ ヒントはふさふさの尻尾
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、里山に暮らす哺乳類、ビジネスシーンでの失敗、そして体のサインという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
き□□
し□□ん
は□□つ
ヒント：尖った耳とふさふさの尻尾が特徴の生き物。メールの返信やアポイントメントの記憶が頭から消えてしまう現象。そして、体温計の数値がいつもよりグンと上がってしまう体の不調を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つね」を入れると、次のようになります。
きつね（狐）
しつねん（失念）
はつねつ（発熱）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、民話において不思議な魔力を持つとされる野生動物から、記憶の糸がふと途切れてしまうヒューマンエラー、さらには体の防御反応までを網羅しました。言葉の新しい組み合わせを見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、里山に暮らす哺乳類、ビジネスシーンでの失敗、そして体のサインという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
き□□
し□□ん
は□□つ
ヒント：尖った耳とふさふさの尻尾が特徴の生き物。メールの返信やアポイントメントの記憶が頭から消えてしまう現象。そして、体温計の数値がいつもよりグンと上がってしまう体の不調を思い浮かべてみてください。
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正解：つね正解は「つね」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つね」を入れると、次のようになります。
きつね（狐）
しつねん（失念）
はつねつ（発熱）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、民話において不思議な魔力を持つとされる野生動物から、記憶の糸がふと途切れてしまうヒューマンエラー、さらには体の防御反応までを網羅しました。言葉の新しい組み合わせを見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)