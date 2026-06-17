今月の注目雑誌から、魅力的な付録「アオアシ Blue ナップサック」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『DIME (ダイム) 2026年8月号』（小学館）の「アオアシ Blue ナップサック」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『DIME (ダイム) 2026年8月号』の「アオアシ Blue ナップサック」が見逃せない！


小学館から6月16日に発売される『DIME (ダイム) 2026年8月号』（税込1780円）。付録として、「アオアシ Blue ナップサック」が付いてきます。

約50×39.5cmのビッグサイズ！ラフに使える大容量ナップサック


付録は人気漫画「アオアシ」とのコラボアイテムで、約50×39.5cmの大容量ビッグサイズが魅力です。軽くて使い勝手がよく、ラフに荷物を詰め込めるためカジュアルコーデとも相性抜群。日常使いはもちろん、荷物が多くなりがちな行楽シーンでも大活躍してくれる頼もしいアイテムです。

日本代表カラーの「青」がサッカーファンの気持ちを高める！

日本代表をイメージした鮮やかな「青」カラーが印象的で、サッカー観戦をより一層盛り上げてくれるデザインです。日常使いからスタジアムまでフットワーク軽く使えるファン必携の万能アイテムで、小林有吾先生による描き下ろし表紙とともに、サッカーを愛する全ての人にぜひ手にとってほしい一冊となっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース お買いもの部)