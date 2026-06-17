人気漫画「アオアシ」とコラボ！「アオアシ Blue ナップサック」が付いてくる！ 『DIME (ダイム) 2026年8月号』が6月16日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『DIME (ダイム) 2026年8月号』（小学館）の「アオアシ Blue ナップサック」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
小学館から6月16日に発売される『DIME (ダイム) 2026年8月号』（税込1780円）。付録として、「アオアシ Blue ナップサック」が付いてきます。
付録は人気漫画「アオアシ」とのコラボアイテムで、約50×39.5cmの大容量ビッグサイズが魅力です。軽くて使い勝手がよく、ラフに荷物を詰め込めるためカジュアルコーデとも相性抜群。日常使いはもちろん、荷物が多くなりがちな行楽シーンでも大活躍してくれる頼もしいアイテムです。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)
『DIME (ダイム) 2026年8月号』の「アオアシ Blue ナップサック」が見逃せない！
小学館から6月16日に発売される『DIME (ダイム) 2026年8月号』（税込1780円）。付録として、「アオアシ Blue ナップサック」が付いてきます。
約50×39.5cmのビッグサイズ！ラフに使える大容量ナップサック
付録は人気漫画「アオアシ」とのコラボアイテムで、約50×39.5cmの大容量ビッグサイズが魅力です。軽くて使い勝手がよく、ラフに荷物を詰め込めるためカジュアルコーデとも相性抜群。日常使いはもちろん、荷物が多くなりがちな行楽シーンでも大活躍してくれる頼もしいアイテムです。
日本代表カラーの「青」がサッカーファンの気持ちを高める！日本代表をイメージした鮮やかな「青」カラーが印象的で、サッカー観戦をより一層盛り上げてくれるデザインです。日常使いからスタジアムまでフットワーク軽く使えるファン必携の万能アイテムで、小林有吾先生による描き下ろし表紙とともに、サッカーを愛する全ての人にぜひ手にとってほしい一冊となっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)