ELEBIZは、タフネススマートウォッチブランド「KOSPET（コスペット）」の日本国内正規代理店として、「TANK T3 ULTRA 2」および「TANK M3 ULTRA」の販売を6月16日10時より開始することを発表した。

【画像あり】耐久試験をクリアしたタフネス設計 本体機能・外観

KOSPETは2018年に設立されたタフネススマートウォッチブランドで、MIL規格準拠の耐久性能や長時間駆動バッテリーを特長とし、アウトドアやスポーツシーン向けの製品を世界各国で展開している。今回ELEBIZが日本国内正規代理店として、販売およびサポート体制を構築する。

両モデルは、MIL-STD-810H準拠の耐久試験をクリアしたタフネス設計に加え、5ATM・IP69Kの防水性能、ステンレススチール素材を採用している。

測位機能としてはGPS、Galileo、GLONASS、BeiDou、QZSS、NavIC（IRNSS）の6衛星測位システムに対応し、デュアルバンドGPS（L1+L5）により、山間部や高層ビル街など測位環境が厳しい場所でも高精度な位置情報取得を実現するという。

機能面では、電子コンパス、気圧高度計、Bluetooth通話、170種類以上のスポーツモード、心拍数・血中酸素測定などの健康モニタリング機能、睡眠記録機能を搭載。最大15日間のバッテリー駆動に対応する。

「TANK T3 ULTRA 2」はクラシックなラウンド型デザインを採用したフラッグシップモデルで、1.43インチAMOLEDディスプレイ、470mAhバッテリーを搭載。価格は21,900円（税込）。

「TANK M3 ULTRA」は1.96インチの大型AMOLEDディスプレイを採用したスクエア型モデルで、480mAhバッテリーを搭載し、価格は20,900円（税込）。カラーはいずれもBLACKとSILVERの2色展開となる。

ELEBIZは今後、2026年内に「TANK T4C」「TANK M4C」の発売を予定しており、エントリーモデルからフラッグシップモデルまで幅広いラインアップの構築を進めるとしている。また、オンライン販売に加え、家電量販店、アウトドア専門店、スポーツ用品店などへの販路拡大も進める方針。国内正規販売として、日本語カスタマーサポート、1年間の製品保証、国内発送、初期不良対応を提供する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）