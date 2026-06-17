カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”の新製品として、韓国発のストリートブランド「thisisneverthat（ディスイズネバーザット）」とのコラボレーションモデル『DW-5600TNT』を7月10日に発売する。

【画像】クリアな本体や蓄光で光る様子も分かる外観

『DW-5600TNT』は、初代“G-SHOCK”の象徴的な角型フォルムを受け継ぐ「DW-5600」をベースとしたモデル。クラシカルな造形に現在のトレンドを反映させ、先進的なデザインに仕上げた耐衝撃ウオッチとなっている。

外装にはクリアカラーの透明レジン素材を採用し、「thisisneverthat」の大胆なブランドロゴを際立たせている。フェイスはホワイトとブラックのコントラストを強調し、90年代のレトロ感とストリートセンスを融合させた仕上がりだ。さらにベゼルの上下部分には蓄光素材を採用しており、暗闇では“PROTECTION”と“G-SHOCK”の文字が浮かび上がるギミックを備える。

裏蓋や遊環などの細部にも「thisisneverthat」のロゴをあしらったほか、コラボレーションモデル専用のスペシャルパッケージも用意される。

なお「thisisneverthat」は、2010年に始まった韓国・ソウルを拠点とするコンテンポラリーファッションブランド。90年代のソウルのサブカルチャーに影響を受けたコレクションを展開している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）