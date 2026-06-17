◇インターリーグ ドジャース1−0レイズ（2026年6月16日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのレイズ戦に「1番・DH」で先発出場。3試合ぶりの本塁打となる15号を放ち、チームの連勝に貢献した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）も値千金の決勝弾を称えた。

打線は相手先発・ラスムセンを打ちあぐね、5回まで4安打。それでも両軍無得点で迎えた6回に大谷が相手右腕の初球、カットボールを捉え中越え15号ソロで先制。この一発が決勝点となった。

試合後、ロバーツ監督は「ラスムセンは本当に優れた投手。対戦機会は多くないが、彼はエリート級の投手だよ。その相手に対し、翔平の本塁打で1−0の勝利をつかみ、2時間もかからない昔ながらの野球の試合になった。本当に楽しい試合だった」と両軍投手陣の好投で1時間52分で終わったスピーディーな試合展開にうなずいた。

6月に入って5本塁打と完全に復調した大谷について「数週間前にも話したけれど、本当にわずかな違いなんだ。彼は以前から強い打球を打っていたし、二塁打や単打も出ていた。ただ少しだけ芯を外していた。あとほんの少しで本塁打になるような打球だったんだ。今はそれが本塁打になっている。ボールもよく見えているし、良い球を振れている。そして、いつも言っているように、フィールド全体を使う時の翔平はより良い打者になる」と分析した。