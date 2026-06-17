◇インターリーグ ドジャース1−0レイズ（2026年6月16日 ロサンゼルス）

ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠でのレイズ戦に勝利を収め、連勝で貯金を今季最多の20とした。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は3試合ぶりの本塁打となる15号を放ち、チームの連勝に貢献した。

中4日で先発マウンドに立ったロブレスキが6回3安打無失点と好投。リリーフ陣も3投手が1イニングずつを危なげなく抑え、大谷の一発による1点を守り切って零封リレーを完成させた。

1時間52分の最少得点での勝利に指揮官は「一番良かったのは、ロボ（ロブレスキー）が最後まで打者に向かっていき続けたことだ。テンポが良く、リズムのある試合だった。ラスムセンはエリート級の投手。その相手に対し、翔平の本塁打で1―0の勝利をつかみ、2時間もかからない昔ながらの野球の試合になった。本当に楽しい試合だった」と声を弾ませた。

ロブレスキに対する賛辞は止まらなかった。「彼の信頼できるところは、常に打者に向かっていくことだ。初球も最後の球も同じような姿勢で投げる。彼は“監督がボールを取り上げるまで、できる限り全力で長く投げる”というタイプの典型だ。今日は6イニングを求め、それをやってくれた」と評する。

ア・リーグ東地区2位で、粘り強さが身上のレイズに2戦続けての1点差勝利。「こういうチームと対戦するのは楽しい。非常に才能のあるチームだけれど、彼はそういう相手から逃げなかった」と笑顔を見せる。中4日ながら6回67球と余力を残しての交代。「三振も5つ奪ったし良かった。ただ、強い打球もいくつかあった。打線の中軸に差しかかるところでもあったし、中4日での登板を考えれば、彼は十分に自分の役割を果たしてくれたと思う」と早めの交代で継投に踏み切った決断力も功を奏した。