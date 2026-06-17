◆米大リーグ レッドソックス１―６ブルージェイズ（１６日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手は「１番・ＤＨ」、ブルージェイズの岡本和真内野手は「５番・三塁」で先発した侍対決。吉田は３つの内野ゴロと左飛で迎えた９回先頭の第５打席に、５番手バーランドから右前打。２死後コントレラスが四球を選んで二進も、デュランが三振に倒れて試合終了に。５打数１安打で、打率は２割４分５厘となった。「飛んだコースが良かったのかなというところ。走者のいる場面でいい打席を送れなかったので、また切り替えてやっていきたいです」と、凡退した４打席の内容に悔しそう。試合前、フェンウェイパーク初見参となった岡本について「１年目でサードで毎日プレーして、あれだけ打っているのは凄いと思います」と語っていた吉田。「思いっきり、持ち味を出してもらえれば」とエールをおくった。

一方、岡本は無安打に終わったが、２四球を選んで４点目のホームに生還し１得点を記録。４打数無安打２四球１三振で打率は２割３分３厘。３―０で迎えた６回１死から、この日２個目の四球を選び、ルークスの右前打で三進。シュナイダーの左中間二塁打で貴重な追加点となる４点目のホームイン。ブルージェイズは、３回にスプリンガーの右犠飛で先制。５回にシュナイダー＆ヒメネスが今季初となる連続本塁打を放ち、９回にはスプリンガーの通算３００号となる２ラン７号でトドメを刺した。

吉田は９回に意地の安打を記録し、岡本は無安打も四球で出塁して得点をマーク。侍対決第１ラウンドは、”実質ドロー”と言えそうだ。１７日の第２ラウンドでのアーチ合戦に期待したい。