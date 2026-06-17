高島礼子（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/17】女優の高島礼子が6月16日までに、自身のInstagramを更新。手料理を公開し反響を呼んでいる。

【写真】61歳ベテラン女優「驚くほど具だくさん」人参・ニラなど入ったたこ焼き

◆高島礼子、タコパ女子会


高島は「久々のタコパ女子会。焼くのに夢中。美味しく出来ました」とつづり、友人達とのたこ焼きパーティーの写真を複数枚投稿。真剣な表情でたこ焼き器に油を引く姿や、たこ焼きをひっくり返す姿、綺麗に丸く出来上がったたこ焼きなどを披露した。また高島は「そしてタコが残り、持ち帰りました」とパーティーのエピソードを明かしている。

◆高島礼子の投稿に反響


この投稿に「楽しそうです」「驚くほど具だくさん」「人参も入れるんですね！美味しそう」「綺麗にひっくり返せてるの凄い」「焼色が食欲そそる」「女子会良いですね」「真剣な顔も美しい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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