京都移住の元尼神インター誠子、直筆美文字披露「綺麗」「見やすい」の声
【モデルプレス＝2026/06/17】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が6月15日、自身のInstagramを更新。毎週月曜日にパーソナリティを務めるトーク番組「Clip」（月曜ひる13時〜16時／ラジオ関西）のオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】京都に移住の37歳女芸人「見やすい」直筆美文字披露
誠子は「ラジオで9mm Parabellum Bulletさんをかけました。私の永遠のバンドヒーローです」などとつづり、オフショットを複数枚投稿。ラジオメンバーとの集合写真やトークや情報をまとめたメモ用紙などを公開している。綺麗に整理されたノートには「永遠のバンドヒーロー・ギターヒーロー」などと熱い想いが丁寧に記されている。
また誠子は「どんな時も9mmを続けてくれること。とてもとても嬉しいです」と1ファンとしてメッセージを送っている。
この投稿に「文字が綺麗」「見やすい」「思いが伝わります」「本人に届いて欲しい」「来週のラジオも聴きます」「びっしり書いてますね」「面白いトークの裏で凄く努力されていたんですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】京都に移住の37歳女芸人「見やすい」直筆美文字披露
◆誠子、ラジオトークのメモで美文字披露
誠子は「ラジオで9mm Parabellum Bulletさんをかけました。私の永遠のバンドヒーローです」などとつづり、オフショットを複数枚投稿。ラジオメンバーとの集合写真やトークや情報をまとめたメモ用紙などを公開している。綺麗に整理されたノートには「永遠のバンドヒーロー・ギターヒーロー」などと熱い想いが丁寧に記されている。
◆誠子の投稿に反響
この投稿に「文字が綺麗」「見やすい」「思いが伝わります」「本人に届いて欲しい」「来週のラジオも聴きます」「びっしり書いてますね」「面白いトークの裏で凄く努力されていたんですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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