ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR鹿児島本線 鹿児島中央～川内 停電で遅れ【JR九州交通情報… JR鹿児島本線 鹿児島中央～川内 停電で遅れ【JR九州交通情報】 JR鹿児島本線 鹿児島中央～川内 停電で遅れ【JR九州交通情報】 2026年6月17日 13時29分 MBCニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ JR九州によりますと、17日午後0時ごろ、鹿児島本線の東市来から伊集院の間で停電が発生しました。 この影響で、鹿児島本線は、鹿児島中央と川内の間で、上下線とも遅れが出ているということです。 ・ ・ ・ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 2316人犠牲の鹿児島大空襲から81年…遺族ら約40人雨の中で平和祈る 「平和が一番大事」父親亡くした女性（86）らが献花 【大雨情報】九州や南西諸島で土砂災害に厳重警戒 梅雨前線ゆっくり北上 18日は広範囲でゲリラ雷雨に注意 週末は西日本で「警報級の大雨」おそれも【雨シミュレーション22日（月）まで】 大気の状態不安定 三島村で1時間雨量59ミリ 知名町と十島村に「レベル4土砂災害危険警報」 土砂災害に厳重警戒を 鹿児島 関連情報（BiZ PAGE＋） イベント, 在宅医療, 床暖房, 寺田屋, 配線, ネジ, 明大前, 長野, 住宅, 慰霊祭