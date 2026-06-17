ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A.T>が後場急伸している。正午ごろに、Ｍ＆Ａ仲介業及び不動産仲介業を営むインフィニティライフ（東京都新宿区）の全株式を７月１日付で取得し子会社化すると発表しており、これを好感した買いが入っている。



今回の子会社化は、事業承継・Ｍ＆Ａ仲介領域への参入を図るのが狙い。子会社化により、ポスプラが運営するＳＮＳ「ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ」の約４３万ユーザーに対してＭ＆Ａに関する実践的コンテンツを拡充するとともに、プラットフォームのリーチ力をインフィニティライフの案件獲得チャネルとして活用することで、成約件数の拡大を図るとしている。



ポスプラは同時に、子会社ＴａｋａＴｒａｄｅが手掛ける取引プラットフォーム事業を終了し、経営資源をＳＮＳ「ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ」及びＭ＆Ａ仲介事業へ集中させると発表しており、これも好材料視されている。なお、ＴａｋａＴｒａｄｅに関しては今後、解散・吸収合併なども視野に入れて検討を行うとしている。



出所：MINKABU PRESS