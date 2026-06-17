「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日正午現在で東宝<9602.T>が「売り予想数上昇」１位となっている。



１７日の東証プライム市場で、東宝が４日続落。同社の２６年２月期の連結純利益は前の期比１９．４％増の５１７億６８００万円と最高益を記録。映画「鬼滅の刃」や「国宝」などのヒット作が寄与した。ただ、２７年２月期の同利益は前期比２０．８％減の４１０億円と減益が予想されている。販管費の増加などが響く見通しだ。市場には今期業績の増額修正期待は強いものの、株価反転にはアニメやＩＰ関連株などの人気復活が必要であり、当面は上値の重い展開が続くことも予想される。



出所：MINKABU PRESS