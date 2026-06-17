沖電気工業<6703.T>が後場も強含みで推移している。正午ごろに、海洋音響関連事業を手掛けるグループ会社ＯＫＩコムエコーズが、２７年４月に神戸へ新拠点を開設すると発表したことが好材料視されている。



ＯＫＩコムエコーズは従来、沼津地区からの整備員派遣と測定機器運搬で定期検査などの維持整備作業に対応してきたが、現在の芝浦・呉・佐世保の拠点に加えて、２６年１月には横須賀に新拠点を開設し、顧客対応力を強化している。更に今回、海上自衛隊向け艦船の建造・整備を担う造船所に近接した神戸にも新拠点を設けることで、より迅速で柔軟な対応体制を構築し、防衛装備品の稼働率向上と長期的な安定運用を支援するという。



出所：MINKABU PRESS