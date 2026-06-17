株式会社焦点工房は6月17日（水）、cam-inブランドから富士フイルム「X-E5」専用レザーカメラケース「LCP-053」を発売した。カラーバリエーションはブラック、セージグレー、ブラウン、ライトブラウンの4色。希望小売価格は1万5,800円。

「X-E5」のデザインや操作性を損なわないよう配慮して設計された本革製のハーフケース。上質な本革を採用したとし、手になじむやわらかな触り心地を特徴とする。またケース自体にグリップ部を設けたことで、カメラのホールド感を高めるとしている。

ブラック

セージグレー

ブラウン

ライトブラウン

底面プレート内に予備のSDカードを1枚収納できるスペースを備えた。

ケースをカメラボディに固定する際に使う、ネジ締め付け用の小型プレートが付属。このプレートはケース内側のマグネット式ホルダーに収納できる。

ケースを装着した状態でも、三脚への取り付けやバッテリーの交換、各種ケーブルの接続が可能となっている。

対応機種：富士フイルム X-E5 カラー：ブラック、セージグレー、ブラウン、ライトブラウン 素材：本革、アルミニウム 外形寸法：約130×62×50mm 質量：約98g