開催：2026.6.17

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 0 - 7 [エンゼルス]

MLBの試合が17日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとエンゼルスが対戦した。

Dバックスの先発投手はメリル・ケリー、対するエンゼルスの先発投手はリード・デトマーズで試合は開始した。

2回表、6番 ウェード・メックラー 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 ARI 0-1 LAA

3回表、1番 ザカリー・ネト 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 ARI 0-2 LAA

4回表、9番 ドノバン・ウォルトン 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 ARI 0-3 LAA

5回表、2番 マイク・トラウト 初球を打ってセンターへのツーランホームランでエンゼルス得点 ARI 0-5 LAA

6回表、2番 マイク・トラウト 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 ARI 0-6 LAA

8回表、9番 ドノバン・ウォルトン 3球目を打ってタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 ARI 0-7 LAA

試合は0対7でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのリード・デトマーズで、ここまで3勝5敗0S。負け投手はDバックスのメリル・ケリーで、ここまで5勝6敗0S。

ここまでDバックスは37勝36敗で9.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位。一方エンゼルスは30勝44敗で8.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-17 13:44:45 更新