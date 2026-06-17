「ドジャース−レイズ」（１６日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が決勝の１５号ソロを放ち、チームを連勝へ導いた。試合後のグラウンドインタビューでは思わぬ質問を振られた。

「そういう意味ではよかった」とにこやかに笑みを浮かべた大谷。試合が１時間５２分で終了したことで、睡眠がしっかり取れますねと振られたことを受けての快投だ。４投手の継投でレイズを完封リレー。超速でゲームが終わり、翌日のデーゲーム登板へ少しでも多くの休養時間を確保できた。

六回先頭の第３打席だった。甘いカットボールを見逃さず完璧に捉えた。打球はバックスクリーンに着弾。打席で悠然と打球を見つめながら走り出す確信の一撃だ。

「２打席を踏まえてボールの軌道とかを修正して。たまたま甘い球が来て良かったなと思います」と語り、「１人１人が仕事できれば。基本的に打線の中の１人で機能できれば嬉しいなと思います」と話していた。

その後、クラブハウスへ戻った大谷は試合終了から１４分後に帰路へ。早歩きでクラブハウスを出ていた。