お笑いコンビ、フォーリンラブのバービー（42）が、16日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜午後11時）に出演。「誰にも言っていなかった」ことを明かした。

マンスリーパートナーの大沢あかねと最近のブームについてトーク。バービーは「お着物が元々結構好きで。この間IKKOさんがお着物でテレビCMに出てるの見て、これだ！と思ったんです。私、着物でテレビに出る人になろうと思って」と語った。

また「私の憧れの人はIKKOさんなのかもしれない」と確信を深めると、大沢も「多分枠的にはそっちですよね。IKKOさんとかアンミカさんとか」と同意。ここでバービーはアンミカの名前に反応すると、「アンミカさんと言えばなんですけど、私ここで急に、いまさらなんだけど。急に言うんだけど」と断りながら「私、実はひっそりと、『QVC』でアパレルブランドやってるの」と告白した。

「QVC」は通販専門チャンネルで、アンミカが自身のプロデュースブランドを紹介していることでも知られる。大沢が「ええ！？今！？」と驚くと、バービーは「誰にも言ってなかったんだけど。アンミカさんって出たから、あ、さすが〜と思って」と突然打ち明けた理由を説明。また「私、その枠なのかも。IKKOさんも『QVC』ですごいですもんね」と2人の共通点を話すと、大沢は「登竜門だよね、登竜門」と語った。

バービーは「登竜門か。QVCタレントになろうかな」と冗談めかしつつ、自身がプロデュースブランドのモデルを務めていることも告白。画像を見た大沢が「こういうスナックのママいるよね」と率直に語ると、照れたバービーは「そうなのよ！スナックのママ仕上がりになっちゃって。ちょっと恥ずかしくてひっそりしてたんです」と公表しなかった理由を明かした。