本拠地レイズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、本拠地レイズ戦に「1番・DH」で先発。今季15号先制ソロを放った。バックスクリーンへ飛び込む豪快弾。チームは1-0で勝利し、大谷の一発が決勝弾に。ロサンゼルスの実況席からは率直な疑問の声があがった。

0-0の6回、投手戦となった試合で大谷が結果を出した。ここまでドジャース打線を無得点に抑えてきたレイズ先発ラムスセンの甘く入った初球をとらえた。打球はセンターへ。打球速度106.9マイル（約172キロ）、飛距離427フィート（約130メートル）の豪快な15号になった。

試合を中継した「スポーツネット・ロサンゼルス」の解説、エリック・キャロス氏からは率直な疑問の声が漏れた。

「ちょっと思うんだけど、ショウヘイって家の中を歩いていて、鏡を見て『俺ってイケてるな』とか思ったりするのかな？」

これに実況のジョー・デービス氏も「ハハハハハ！」と大笑い。キャロス氏は「打席でも圧倒、マウンドでも圧倒」「自分自身に感銘を受けたりするのかな。振り返って『自分、こんなことやったなんて信じられないな』って」と続け、「彼はしないんじゃないかな。心の中で全部もう見ている気がする」と予想した。

大谷がCM出演している化粧品大手「コーセー」の製品、高級ラインの美容液「コスメデコルテ」のポーズをベンチにいた同僚のロハスが披露。それを見たデービス氏は「このデコルテのCMを見ると、たまに鏡を見て『俺、かっこいいじゃん』ってなるときがありそうに思えますね」と笑った。



（THE ANSWER編集部）