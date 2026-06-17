プロ野球ファーム中地区・ハヤテベンチャーズ静岡は１７日、米ウィチタ州立大でプレーしていた左腕・林平太郎投手（２２）の入団（１８日付）を発表した。

林は都立・城東卒業後に米球界へ挑戦し、フェニックス短大、ワグナー大を経てウィチタ州立大でプレーしていた。今月１０日に入団テストが非公開で行われ、首脳陣が見守る中、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で打者数人相手に投球し、合格となった。

林は球団を通して、以下のようにコメントした。

「このたび、ハヤテベンチャーズ静岡に⼊団することになり、⼤変嬉しく思います。このような機会を与えてくださった球団関係者の皆さまに⼼より感謝申し上げます。

ハヤテベンチャーズ静岡で結果を残し、さらに⾼いレベルへ挑戦していくことが⾃分の⽬標です。そのためにも、⽇々努⼒を重ね、応援してくださる皆さまに成⻑した姿をお⾒せできるように頑張ります。ファンの皆さまに応援していただける選⼿になれるよう全⼒で取り組んでまいりますので、温かいご声援をよ

ろしくお願いします」

城東では１年秋からエースを務めた。２０２０年の２年時にコロナ禍で行われた東東京の代替大会では準々決勝で関東第一に敗れたものの、８強入りにけん引。卒業後は複数の米大学でプレーし、今季は３月下旬に首脳陣の提案で上手投げから横手投げに挑戦。転向後は救援で１９試合に登板して１５試合が無失点と飛躍的に投球内容が向上し、自己最速１４４キロも計測した。

希少な左横手から繰り出すスライダーとツーシームが武器。サイドスローの経験が浅いだけにまだまだ伸びしろも十分だ。“逆輸入左腕”の活躍に注目が集まる。

◇林 平太郎（はやし・へいたろう）２００３年１２月２２日、東京都出身。２２歳。都立城東高を卒業後に渡米。１８１センチ、９２キロ。左投左打。