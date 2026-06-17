中道改革連合の元衆院議員の米山隆一前衆院議員氏が2026年6月17日にXを更新。自衛隊入隊をめぐる発言が批判されている者の家庭に関する問題発言が物議を醸している立憲民主党の古賀千景参院議員の辞職を求める声に対し、「行き過ぎ」と苦言を呈反論

「経済的理由による任官（入隊）は実際問題少なくなく...」

古賀議員は15日の参院予算委員会で防衛省が作成した子供向けの冊子について質問する際、「経済的に厳しい子どもたちが自衛隊に行く。豊かな子どもたちは自衛隊員とかにはならない」と発言。発言はその場で撤回されたが、党からは厳重注意を受けた。

この発言について、米山氏は16日にXで「私の父を筆頭に実際問題経済的理由による任官は少なくなく、直後に謝罪撤回している以上過度に論（あげつら）うのは違うのではないかと思います」と実際に自身の父が経済的理由で自衛官になったことを明かした上で、古賀議員への過度な批判には違和感をにじませた。

また、古賀議員の辞任を求めるポストを引用し、「適切な発言ではないにせよ、直後に謝罪撤回している者に対して行き過ぎです」と反論。「私の父を始め経済的理由による任官（入隊）は実際問題少なくなく、古賀議員への非難でその問題を糊塗するのは誤魔化しです」とつづった。

その後も「私は議員辞職は行き過ぎだと言っています」と主張している。