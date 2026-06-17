アルゼンチン代表スカローニ監督がメッシの活躍を称賛

アルゼンチン代表を率いるリオネル・スカローニ監督が現地時間6月16日、北中米ワールドカップ（W杯）初戦でハットトリックの活躍を見せた同代表FWリオネル・メッシに最大限の賛辞を送っている。

アルゼンチン紙「Ole」が報じた。

アルゼンチンはW杯初戦でアルジェリア代表戦に臨み、3-0で快勝した。この試合で絶対的エースのメッシはハットトリックを達成し、W杯通算得点記録でも歴代最多タイに並ぶ強烈なインパクトを残した。試合後、スカローニ監督は「3-0で勝ったとはいえ、非常に難しい試合だった」と振り返りつつ、キャプテンのパフォーマンスについて言及している。

指揮官はメッシについて「言葉にならない。私が何を言おうと無駄だ。信じられないよ」と語り、その圧倒的なクオリティーに感銘を受けた様子を見せた。さらに「彼とすれ違った時にキスをして、『とても愛している』と伝えた。もう彼に何と言えばいいのか分からない」と続けている。

スカローニ監督は、稀代のスター選手に対する思いを強調。「彼がプレーしなくなる日が来たら、私たちは寂しくなるだろう。彼はこの20年間、素晴らしいプレーを見せ続けてきた。アルゼンチン人だけでなく、すべてのサッカーファンが彼を見たがっている。彼が伝えるものは信じられないほど素晴らしい」と最大限の敬意を示している。

チームを牽引し続けるメッシの圧倒的なパフォーマンスは、指揮官からのさらなる信頼と称賛を集めている。大会連覇に向けて、最高のスタートを切った。（FOOTBALL ZONE編集部）