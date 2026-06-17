メッシが先制ゴールを決めた後に涙を流した

アルゼンチン代表FWリオネル・メッシは、現地時間6月16日に行われた2026年ワールドカップ（W杯）初戦のアルジェリア戦（3-0）でハットトリックを達成する大活躍を見せた。

偉大な記録に並ぶ祝祭の夜となった一方で、先制ゴール直後に見せた涙の理由について本人が心境を明かしたと、アルゼンチンメディア「MDZ」が報じている。

アルゼンチン代表はカンザスシティのアローヘッド・スタジアムで行われた一戦で、アルジェリアを相手に3-0の快勝を収め、夢のような大会初戦を飾った。なかでもエースのメッシは3ゴールを奪うハットトリックの活躍を見せ、元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼが持つW杯歴代最多得点記録に肩を並べる歴史的な偉業を成し遂げた。

しかし、スタジアムを包んだ感情は喜びだけではなかった。メッシは自ら見事な先制ゴールを叩き込んだ直後、感情をこらえきれずに涙を流し、その姿は4700万人のアルゼンチン国民に大きな衝撃を与えた。試合後のメディア取材に応じたメッシは、世界中を驚かせた涙の理由について次のように語っている。

「涙はスポーツとは全く関係のないことだった。困難で複雑な日々を過ごした。でも、いつものように私のそばにいて、私が元気になるようにたくさんの力を与えてくれたファン・サポーターとチームメイトに感謝している」

記事では、メッシ本人は詳細を明かさなかったものの、数か月前から家族の健康状態に関するデリケートな問題に直面しており、直近の1週間でも新たな出来事があった背景を伝えている。精神的に困難な状況下でもチームの献身的な支えで力を奮い立たせ、ピッチ上で最高の結果を残したメッシの姿は、母国に計り知れない感動を与えている。（FOOTBALL ZONE編集部）