様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「サンリオキャラクターズ」の吸水速乾タオルキャップが登場！

「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」の夏らしい日焼け姿がかわいい、ドライヤーの時間を短縮する便利なグッズです☆

スケーター「サンリオキャラクターズ」吸水速乾タオルキャップ

価格：各1,540円（税込）

サイズ：約230x170mm

種類：全4種（ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール）

取扱店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、専門店、雑貨店など

スケーターから、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」をデザインした「吸水速乾タオルキャップ」が登場！

「サンリオキャラクターズ」のこんがりと日焼けした姿と、頭に乗せたハート型のサングラスが夏らしいデザインです。

吸水速乾性に優れた生地が使用されているため、濡れた髪にかぶるだけで水分を素早く吸収。

ドライヤーをかける時間を短縮できるため、熱による髪へのダメージ軽減や、忙しい時間帯の時短に役立ちます。

お子さんから大人まで幅広く使えるギャザー仕様なのも嬉しいポイントです☆

吸水速乾タオルキャップ ハローキティ 日焼け

日焼けした「ハローキティ」のタオルキャップ。

赤いリボンとピンクのハート型サングラスがポイントです☆

吸水速乾タオルキャップ マイメロディ 日焼け

日焼けした「マイメロディ」は、ブルーのリボン＆ブルーのハート型サングラスがキュート！

驚いたような表情もかわいい、タオルキャップです。

吸水速乾タオルキャップ クロミ 日焼け

日焼けした「クロミ」は、大人っぽいパープルのハート型サングラスが特長。

一緒に夏を楽しみたくなるタオルキャップです☆

吸水速乾タオルキャップ シナモロール 日焼け

普段は真っ白な「シナモロール」の日焼け姿！

大きなお耳と、ハート型サングラスがキュートなタオルキャップです。

夏にぴったりの日焼けした「ハローキティ」たちのタオルキャップで、ドライヤー時間を短縮！

サンリオキャラクターズ「吸水速乾タオルキャップ」は、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

※店舗によって、お取り扱いの無い商品や発売時期が異なる場合があります

※写真と実際の商品とは多少異なる場合があります

※本記事に記載の内容は予告なく変更になる場合があります

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