大和田伸也78歳、ピカチュウ対面で照れ「ピカ！ピカ！」と歌う ポケモンカフェ堪能でニヤニヤ
俳優の大和田伸也（78）が、本日17日に店内がリニューアルした『ポケモンカフェ TOKYO』（東京・日本橋）を訪れた。相棒のゼニガメとクワッス（ぬいぐるみ）とともに新メニューやピカチュウのショーを楽しんでいた。
【動画】ピカチュウ踊る新たなショー！大和田伸也も「ピカ！ピカ！」
オリコンニュースなど複数のメディアと一緒に店内の取材会に参加した大和田。今回のリニューアルでは、新メニューにピカチュウやイーブイをはじめ、さまざまなポケモンたちをモチーフにした新しいフード、スイーツ、ドリンクが登場。また、ピカチュウが「ピカ！ピカ！ピカピカ、ピカ！」という歌にあわせて踊る新たなショーもお披露目となった。
取材ではポケモンカフェのスタッフの案内で店内を順番に案内され、入口の展示されていたメニュー（食品サンプル）では、ゲーム『ポケットモンスター赤』をプレイした際の相棒・ゼニガメのぬいぐるみも展示されていたことで、「チコちゃんだ！」とゼニガメにつけた名前をつぶやくなど大興奮。
目玉の新たなショー「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」は、ピカチュウと一緒にピカピカパフェを作るショーで、新発売のスイーツメニュー「ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ 〜チョコ＆ベリー〜」と一緒に楽しめるもの。
上演時間は約10分で、「ピカ！ピカ！ピカピカ、ピカ」の歌にあわせて踊ってはしゃぐピカチュウを見ることができ、大和田も持参したぬいぐるみと一緒に記念撮影をしたり、「ピカ！ピカ！ピカピカ、ピカ！」と照れつつも楽しそうに歌っていた。
そんな大和田の姿に取材陣も「ふふふ、かわいい」とにっこりで、ピカチュウと一緒に現場を和ませていた。
『ポケモンカフェ』を堪能した大和田は、自身のXにて「かわいいに会う。しあわせに会う。うまれてはじめての、ポケモンカフェ」と満面の笑みのオフショットを投稿。ポケモンカフェの店内取材後、大和田にお話を伺うと「楽しかったです！ふふふ」とニヤニヤしていた。
【動画】ピカチュウ踊る新たなショー！大和田伸也も「ピカ！ピカ！」
オリコンニュースなど複数のメディアと一緒に店内の取材会に参加した大和田。今回のリニューアルでは、新メニューにピカチュウやイーブイをはじめ、さまざまなポケモンたちをモチーフにした新しいフード、スイーツ、ドリンクが登場。また、ピカチュウが「ピカ！ピカ！ピカピカ、ピカ！」という歌にあわせて踊る新たなショーもお披露目となった。
目玉の新たなショー「レッツ・メイク・ピカピカパフェ」は、ピカチュウと一緒にピカピカパフェを作るショーで、新発売のスイーツメニュー「ポケモンカフェ特製かざり付き! ピカピカパフェ 〜チョコ＆ベリー〜」と一緒に楽しめるもの。
上演時間は約10分で、「ピカ！ピカ！ピカピカ、ピカ」の歌にあわせて踊ってはしゃぐピカチュウを見ることができ、大和田も持参したぬいぐるみと一緒に記念撮影をしたり、「ピカ！ピカ！ピカピカ、ピカ！」と照れつつも楽しそうに歌っていた。
そんな大和田の姿に取材陣も「ふふふ、かわいい」とにっこりで、ピカチュウと一緒に現場を和ませていた。
『ポケモンカフェ』を堪能した大和田は、自身のXにて「かわいいに会う。しあわせに会う。うまれてはじめての、ポケモンカフェ」と満面の笑みのオフショットを投稿。ポケモンカフェの店内取材後、大和田にお話を伺うと「楽しかったです！ふふふ」とニヤニヤしていた。