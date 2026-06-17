TOMORROW X TOGETHERヨンジュン、7月10日に2ndミニアルバムをリリース。ソロでの多彩な活躍が光る

6月16日0時、TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のYEONJUN（ヨンジュン）が、Global Superfan Platform「Weverse」を通じて2nd Mini Album『NO LABELS: PART 02』を7月10日にリリースすると発表した。

今作は、昨年11月にリリースした初のソロアルバム『NO LABELS PART.01』から約8か月ぶりに発表される2作目となる。

YEONJUNは前作で修飾語や定義語を外した「YEONJUNそのもの」を示し、初のソロプロジェクトの開始を告げた。作詞や作曲、パフォーマンスなど制作全般に自分だけの色を込めた「YEONJUNコア」を構築し、ソロアーティストとしての可能性と実力を証明した。今回の新作は、より鮮明になったアイデンティティとカラーを通じてソロデビューの物語を完成させる。

発売告知の前日である15日午後11時、HYBE LABELSのYouTubeを通じて「CHOI YEONJUN」といういうタイトルの動画が公開された。YEONJUNは今回の活動開始を告げるこの映像で、飾り気のない姿で視線を引きつけている。眠りから目覚めて窓を開け、歯磨きをしたり、ひとり間食を楽しむ瞬間まで、すべてのフレームが自然で快適だ。特に前作のミュージックビデオの最後に挿入された短い音楽が今回の映像の背景音楽として使用されており、2つの作品を自然に結びつけている。 このように音楽を通じた2つのアルバムのつながりは、新作への期待感をさらに高めている。

CHOI YEONJUN

YEONJUNは前作で米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」10位にチャートインし、ソロアーティストとしての存在感を確実に印象付けた。卓越したパフォーマンス力と幅広い表現力を基に、独自のカラーを築いたと評価されているだけに、第二部への関心が高まっている。2nd Mini Album『NO LABELS: PART 02』は7月10日の午後1時に発売される予定で、予約販売が開始されている。

また、YEONJUNは音楽からファッションまで網羅する独自の感性とビジュアルでも存在感を放ってきた。今年4月には、ミュウミュウ（Miu Miu）のブランドの価値観を共有し、その魅力を発信するパートナーに与えられる「フレンド・オブ・ザ・ハウス（Friend of the House）」に選出され、今後の展開に注目が集まっている。

一方、YEONJUNが所属するTOMORROW X TOGETHERは現在日本でデビュー7周年記念スペシャルコンサート『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』を開催中だ。計4都市8公演が早々にソールドアウトし、熱い人気を証明している。16日、17日の福岡公演に続き、23日、24日は兵庫公演が行われる。

【リリース情報】

【TOMORROW X TOGETHER YEONJUN ‘NO LABELS: PART 02’】

予約サイト★TOMORROW X TOGETHER Weverse Shophttps://shop.weverse.io/shop/artists/3/categories/5?subCategoryId=8017

★UNIVERSAL MUSIC STOREhttps://store-annex.universal-music.co.jp/artist/txt/?s13=20260713,20260722&stock=0#itemTitle

★タワーレコードオンラインhttps://tower.jp/article/feature_item/2026/06/16/1004

★HMV＆BOOKS onlinehttps://www.hmv.co.jp/news/article/260611151/

予約販売開始日時2026年6月16日（火）11:00〜

韓国発売日：2026年7月10日（金）日本発売日：2026年7月13日（月）（※日本お届け日）※発売日は変更になる可能性あり。※「NO LABELS: PART 02(Weverse Albums Ver.)」は7月22日（水）発売（日本お届け日）となる。※「NO LABELS: PART 02(Cap Ver.)」は7月22日（水）発売（日本お届け日）となる。