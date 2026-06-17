Googleは、新OS「Android 17」の提供を開始した。

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対象のGoogle Pixelデバイス向けに順次展開し、2026年を通じてその他の対象Androidデバイスにも順次拡大予定となっている。今夏後半には、対象地域における一部のデバイスで「Gemini Intelligence」が利用可能になる。

Android 17では、生産性、エンターテインメント、セキュリティ、安心・安全を高める新機能を多数搭載している。

マルチタスク機能の「バブル」では、アプリのアイコンを長押しするだけで、他のアプリの上に重ねて表示できるフローティングウィンドウに変換できる。大画面デバイスでは、画面下部の専用のバブルバーにバブルを固定でき、ワンタップでアプリの切り替えやサイズ変更、フルスクリーンへの最大化が可能となる。メモや地図の参照、チュートリアル動画の視聴、スポーツの試合経過のチェックなどを、画面の邪魔をすることなく行える。

画面録画とアノテーション機能も刷新され、新しいツールバーの導入と操作フローの改善が行われた。新機能の「スクリーンリアクション」を使うと、デバイスのインカメラで自分を録画しながら、同時にスマートフォンの画面をキャプチャできる。グリーンバックの用意やアプリの切り替えは不要で、ウェブサイトやアプリ、動画の上に自分の意見やリアクションを重ねて共有できる。

折りたたみスマートフォン向けには「ゲーミングモード」が導入される。50/50レイアウトにより、画面上部にゲーム画面、画面下部にダイナミックなゲームパッドを表示し、広い視野とボタン操作のスペースを最大化した。同モードはAndroid 17に搭載され、今後数か月以内に提供開始予定となっている。外付けコントローラー使用時には、ネイティブのコントローラーリマッピング機能でカスタマイズが可能。さらに、高画質ゲーム向けにメモリクリーンアップを効率化し、フレームレートの低下やカクつきを軽減している。

セキュリティと安全性の面では、アプリに対して正確な位置情報への一時的なアクセス許可や、連絡先全体ではなく特定の連絡先のみを共有する機能が追加され、プライバシーをより細かく管理できるようになった。「Find Hub」の強化された「紛失としてマーク」機能では、紛失したスマートフォンを生体認証でロック可能となり、第三者がパスコードを入手してもスマートフォン内の情報へのアクセスや追跡機能のオフを阻止できる。

ライブ脅威検出機能の改善により、不審なアプリや詐欺をブロックする能力が向上したほか、強化された高度な保護機能モードが巧妙な脅威からユーザーを守る。また、PINの試行回数制限が厳格化され、失敗時の次の試行までの待機時間も長くなった。

その他、ホーム画面でアプリ名を非表示にする設定、保護者による使用制限のすべてのAndroidデバイスへの拡大、アシスタント専用の音量調節、進化したダークモードのより詳細な制御などの機能も搭載されている。システム内部では、より賢いアプリ毎のメモリ制限を導入し、アプリによるRAMの過剰な消費を防ぐことで、デバイス全体のパフォーマンスとバッテリー駆動時間を向上させている。（文＝リアルサウンド編集部）