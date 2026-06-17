スープストックトーキョーが2日間だけカレー専門店に。21通りのあいがけも登場

スープチェーン『Soup Stock Tokyo』は6月下旬の2日間、スープ専門店からカレー専門店に変身する。6月26日・27日に開催するのは「Curry Stock Tokyo」。いったいどんなものなのか。

Curry Stock Tokyo

スープなしカレーのみの2日間！ 6月26日・27日

2026年6月26日（金）・27日（土）に開催されるのは、2016年に始まり、今回で11回目となる夏のお祭り「Curry Stock Tokyo」。スープ専門店の『Soup Stock Tokyo』 が、スープではなくカレーを売り出す特別な2日間となっている。

今回は、Curry Stock Tokyo 2026の合言葉「Something Yellow!」をテーマにした3つのカレーが新登場するほか、全7種のカレーが販売される。

新作は「牛タンと2種のきのこのスパイスカレー」、「地中海風帆立のブイヤベースカレー」、「南インド風ジンジャーレモンチキンカレー」の3種だ。

牛タンと2種のきのこのスパイスカレー

「牛タンと2種のきのこのスパイスカレー」は、じっくりと煮た柔らかい牛タンに、2種のきのこを加えた一皿。飴色玉葱とデーツ果汁の甘みがスパイスの辛さを引き立てているそう。牛タンがごろっと入っているのが嬉しい。

地中海風帆立のブイヤベースカレー

「地中海風帆立のブイヤベースカレー」は、白ワインで帆立や貝柱を蒸し、ヤングコーンなどの野菜を加えた一皿。地中海沿岸で夏に愉しむカレーを想像してつくった（同社）そうで、魚介の旨みがたっぷりと味わえそうだ。

南インド風ジンジャーレモンチキンカレー

「南インド風ジンジャーレモンチキンカレー」は、スパイスの辛さとカレーリーフの香り感じる南インド風のチキンカレー。レモンとナンプラーでマリネした鶏肉とレモン果皮が使われており、口の中に旨味と清々しさが広がる一皿だそう。色々な具材の香りを楽しむことができそうだ。

全7種のカレーのメニュー全貌は2026年6月8日（月）に特設サイトで公開予定のため、ぜひチェックしたい。

あいがけ2種と3種のセットが登場！

さらにこの2日間に限り、一度に2種類のカレーを楽しめる「カレーとカレーのセット」、3種類のカレーを味わえる「カレーとカレーとカレーのセット」も登場する。組み合わせとしては2種がけは21通り、3種がけは70通りもある。自分好みの組み合わせを試してみてはいかがだろう。

テーマカラーは黄色

普段は白のイメージがある店内も、2日間はCurry Stock Tokyoのテーマカラーである黄色に染まる。店舗で黄色いもの（Something Yellow!）を見せると、何かいいことが起こるようだ。黄色のものを見つけて持っていくのも楽しいかもしれない。

7種の野菜の辛くないマイルドカレー

また、子どもにもカレーを楽しんでもらえるようにと「7種の野菜の辛くないマイルドカレー」も販売される。玉葱やキャベツなどを使用し、スパイスに隠し味のアップルピューレが加わった一皿。コク深い味わいだそうで、子どもだけでなく大人も楽しめそうだ。

『Soup Stock Tokyo』 によるとカレーもスープも、調理方法やこだわりは同じで、素材から引き出した旨みを「だし」でのばすとスープになり、そこにスパイスが加わるとカレーになるという。今まで100種類以上カレーを開発してきたという同社の「本気のカレー」を楽しめるこの2日間、見逃せない。

日時：2026年6月26日（金）、27日（土）各店舗の開店時間〜閉店時間

場所：Soup Stock Tokyo外食店舗（白馬店を除く）、家で食べるスープストックトーキョー一部店舗

メニュー：カレー7種類（全店共通）

特設サイト： https://www.soup-stock-tokyo.com/currystocktokyo/

【画像】スープとカレーってどんな共通点があるの!? スープ専門店がカレーだけを売る特別な2日間（7枚）